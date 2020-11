Ce studii are, de fapt, Dani Mocanu. Manelistul a dezvăluit tot, fără nicio jenă

Ce studii are cunoscutul manelist Dani Mocanu? Acesta a dezvăluit totul, după ce multă vreme o mare parte din internauți i-au cerut acest detaliu despre viața sa și i-au contestat inteligența.

Ce studii are Dani Mocanu?

E pe buzele multora, are un succes răsunător încă de când a apărut prima oară pe piață, iar de la primul hit nu se mai dezlipește de trending-ul YouTube-ului românesc. Artistul li s-a destăinuit fanilor recent, pentru a pune capăt tuturor semnelor de întrebare venite din parte multora dintre români. După ce de curând a mărturisit tuturor că urmează să slujească cuvântul Domnului și să cânte piese duhovnicești, a șocat cu încă un detaliu. Artistul a dezvăluit că are doar 9 clase, dar pentru el nu asta contează, pentru că a reușit să se descurce cu mult mai bine decât unii cu 10 facultăți, spune acesta.

”Eu am 9 clase… Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață!!! Deci nu te ajută cu nimic”, a fost răspunsul lui Dani Mocanu. Cântărețul îi ia adio de la manele și de la viața desfrânată, astfel că după cele cinci proiecte care erau deja programate de o bună vreme, Dani urmează să se alăture bunului Dumnezeu. ”Până anul trecut am făcut de la 3.000 de euro până la 5.000 de euro. Dar acum nu mai pot face indiferent de sumă”, a zis Dani Mocanu. Revenind la viața cel puțin tumultoasă de care a avut parte până acum, artistul a spus câte femei i-au trecut prin pat, tot la o întrebare a fanilor. “Nu este o fală… dar, îți răspund! Nu știu… mii!” este mesajul postat de artist pe Instagram Stories.

„Trăim în România! Dacă cânți de c****, pești și arme, atunci ai notorietate!”