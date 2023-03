Ce studii are Dan Bittman, de fapt. Meseria pe care trebuia să o practice. A fost elevul lui Călin Popescu Tăriceanu

Este unul dintre cei mai apreciați și celebri artiști din România, cu o carieră impresionantă în industria muzicală autohtonă. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ce studii are Dan Bittman și ce meserie trebuia să practice, de fapt, în tinerețe.

Dan Bittman nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind unul dintre cei mai talentați, cuceritori și reputați artiști ai muzicii românești. Solistul trupei Holograf se bucură de respectul și aprecierea a zeci de milioane de români, fani dobândiți în cei 40 de ani de carieră pe care i-a parcurs.

Controversatul cântăreț este renumit pentru felul direct și tranșant în care își exprimă părerile, fiind una dintre cele mai vocale prezențe din showbizul românesc din ultimii ani.

Într-un interviu acordat exclusiv celor de la Impact, Dan Bittman a explicat motivul pentru care nu se mai avântă să-și exprime părerile pe rețelele sociale și de ce nu mai participă la emisiuni televizate.

Nu e niciun fel de regret pentru cei 15 ani de televiziune la care am fost participant direct. Am spus ce am avut de spus! Acum e timpul altora, mai tineri și mai proaspeți.

Am decis să nu mai fac ceea ce făceam cândva pe rețelele sociale. Dar nu consider că ăsta e un pas în spate. Cine vrea să mă vadă, să ne vadă, pe mine și pe colegii mei din trupa Holograf, nu are de făcut decât un lucru absolut normal, să vină la concertele noastre.

Puțini sunt cei care știu faptul că, în tinerețe, Dan Bittman a făcut meditații cu Dinu Patriciu și a fost elevul lui Călin Popescu Tăriceanu. De asemenea, solistul de la Holograf nu a urmat niciodată meseria pentru care s-a pregătit în facultate, cea de constructor de instalații hidrotehnice:

„Nu mi-a părut niciodată rău că am ales muzica în detrimentul meseriei de constructor. Cândva, am vrut să devin arhitect și am făcut meditații cu Dinu Patriciu.

Am ratat însă primul examen și fiindcă nu am dorit să pierd un an de viață am dat examen, în același an, la Construcții.

Iar la examenul de licență l-am avut asistent pe tânărul profesor, pe atunci, Călin Popescu Tăriceanu, un cadru didactic foarte atent cu pregătirea studenților săi.

Spun asta ca să nu mai existe comentarii de tipul celor cum că m-aș învârti doar în zone pesediste. Na, că am fost și prin curtea liberalilor”, a completat Dan Bittman pentru sursa citată.