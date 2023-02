Vestea momentului despre Dan Bittman. Ce probleme de sănătate are artistul (exclusiv)

Cu doar câteva zile înainte de reîntâlnirea cu publicul din România, Dan Bittman a dezvăluit că are din nou probleme de sănătate, după aproape un deceniu de la momentul în care a fost la un pas de a se retrage de pe scenă.

Dan Bittman și colegii săi din trupa Holograf se pregătesc pentru momentul în care se vor reîntâlni cu fanii din România, formația pregătind un concert de vis pe 15 februarie, la Sala Palatului.

Emoțiile sunt cu atât mai mari pentru Bittman, îndrăgitul solist dezvăluind, în exclusivitate pentru jurnaliștii redacției Playtech Știri – Impact.ro, că se confruntă cu unele probleme de sănătate ce îi afectează vocea. Pentru că vrea să se prezinte în formă maximă pe scenă, a decis să se menajeze pentru o perioadă.

Acum zece ani, artistul a fost la un pas să se retragă de pe scenă. Se întâmpla după ce a rămas fără voce, în urma unei operații la carotidă, efectuată într-o clinică din Viena.

Dan Bittman a ajuns atunci să le ceară colegilor din trupa Holograf să îi găsească un înlocuitor, pentru a-și putea onora angajamentele. Destinul a avut însă alte planuri pentru el, căci exact când începuse să se împace cu ideea că nu va mai urca pe scenă și lua în calcul să se reorienteze spre un alt domeniu, vocea i-a revenit, după ce un medic i-a recomandat un tratament cu o pastilă care costa doar 16 lei.

Tino Furtună, decanul de vârstă al celor de la Holograf, ne mărturisea că între membrii formației există o frumoasă relație de prietenie, ceea ce i-a ținut uniți până acum:

„Orgoliul şi prostia creează mereu monştri, mai mici sau mai mari, care au darul de a strica prietenia.

Se întâmplă mai peste tot şi nici noi nu am fost scutiţi de anumite ispite. Dar, ceea ce a fost diferit în trupa noastră e faptul că în afara profesiunii de credinţă faţă de muzică, noi am avut şi avem până astăzi un atuu inegalabil: am fost, am rămas, suntem prieteni. Iar asta a contat enorm!

Eu, Edi Petroşel şi Dan Bittman suntem ingineri, de profesie. Edi Petroşel, spre exemplu, a terminat cu media peste zece. Şi asta fiindcă, în acele vremuri apuse, se dădeau şi 50 de sutimi pentru activitatea prestată în domeniul cultural. Eu am fost ceva mai modest, am terminat cu 8,66.

Dan a terminat şi el Construcţii hidrotehnice, iar Mugurel Vrabete vine din tagma arhitecţilor! Nu ştiu cu exactitate cât vom mai cânta. Dar pot să vă spun că o vom face atâta vreme cât vom mai avea inspiraţie şi cât demersul nostru, optimisto-plângăcios, va găsi încă ecou! În plus, cred că-ţi mai trebuie ceva pe lângă talent. Şi un pic de noroc! Iar noi l-am avut!”, declara acesta pentru Impact.ro.