Ce studii are Cătălin Măruţă, de fapt. Meseria neaşteptată pe care ar fi trebuit să o practice

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai vechi prezentatori tv din România. Înainte de a lucra în televiziune, soțul Andrei a fost nevoit să treacă prin multe dificultăți pentru a ajunge unde este astăzi. Deși mulți au crezut că moderatorul tv a urmat o facultate de jurnalism, ei bine, lucrurile stau total diferit. Ce studii are Cătălin Măruţă, de fapt? Ar fi trebuit să practice cu totul altă meserie!

Cătălin Măruță, în vârstă de 46 de ani, este în prezent unul dintre cei mai de succes prezentatori tv de la noi din țară. Din 2007, el prezintă emisiunea La Măruță de la PRO TV. La debut, emisiunea se numea ‘Happy Hour’. Puțini știu că soțul artistei Andra a intrat în lumea presei încă de pe vremea când se afla pe băncile facultății. Atunci, el a mers la un interviu, iar ulterior a fost ales ca prezentator la radio.

Înainte de acest lucru, Cătălin Măruță a terminat școala generală la Târgu Jiu, orașul lui natal. Ulterior, a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității ‘Nicolae Titulescu’. La vremea respectivă, prezentatorul tv a urmat sfaturile tatălui său de a alege această facultate, dar destinul i-a rezervat altceva.

Tatăl lui Cătălin Măruță voia ca fiul său să termine o facultate de stat și să aibă o carieră în avocatură. Constantin Măruță a fost un judecător respectat în Târgul Jiu, așa că spera ca băiatul să-i calce pe urme.

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, mai dezvăluia vedeta de la PRO TV.

„La Nicolae Titulescu, o facultate senzațională, dar o dezamăgire foarte mare pentru tatăl meu care își dorea foarte tare ca eu să merg la facultatea de stat. Am mers la particulară pentru că în vara respectivă aveam alte planuri, nu mai aveam chef să stau să învăț ca să dau abia în toamnă examenul la stat. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: „Dar măcar puteai să încerci la stat …” la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a povestit Cătălin Măruță într-un interviu.

Însă după ce a terminat liceul la Târgu Jiu, Cătălin a ales să plece la București și s-a înscris la Facultatea de Drept, at liceul la Târgu Jiu și a venit la facultate în București a urmat studiile Facultății de Drept. În timpul facultății, Cătălin Măruță s-a angajat la un post de radio, pentru a se întreține. Locuia chiar într-un cămin de nefamiliști și lucra câte 16 ore pe zi.

„Când am venit în București prima dată, am împărțit pliante. Am fost omul sandviș. Aveam un panou mare pe față, am prins an electoral. Nu știam absolut deloc Bucureștiul. Cred că aveam pe față Dinu Patriciu și în spate Horia Rusu sau ceva de la Timișoara. (…) Am împărțit pliante și mi-am luat o geacă după primele două săptămâni. Nu am știut unde e facultatea în primul an. (…) Băgam de dimineața de la 6 până la 10 seara”, mai spunea acesta.