Ce studii are Carmen Grebenișan de la Survivor 2023. Câte clase a absolvit, de fapt

Luni, 9 ianuarie 2023, a debutat cel de-al treilea sezon Survivor România. Inițial, emisiunea filmată în Republica Dominicană trebuia să aibă premiera joi, 12 ianuarie, dar PRO TV a schimbat programul pe ultima sută de metri. 24 de concurenți din două echipe adverse, Faimoși vs. Războinici, se vor bate pentru marele premiu de 100.000 de euro. Una dintre participantele care aspiră la Marea Finală este Carmen Grebenișan. Ce studii are vedeta?

Carmen Grebenișan este una dintre vedetele care au acceptat provocarea „Survivor România” 2023 de la Pro TV. Blondina are o mare comunitate de fani în mediul online, a mai luat parte la showuri televizate, dar puțini români știu câte clase a absolvit concurenta. Iată ce studii are faimoasa.

Ardeleanca de 30 de ani este influencer și se bucură de suportul fanilor săi din mediul online. Dacă acum este pe val și pozele cu ea fac furori pe rețelele sociale, puțini știu, însă, detalii legate de studiile pe care le are vedeta.

Carmen Grebenișan s-a născut la 21 iulie 1992, în Târgu Mureș, unde a făcut școala primară, gimnaziul și liceul. La vârsta majoratului, părinții săi s-au mutat în Anglia, iar ea și-a continuat studiile în țara noastră. Tânăra a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din Cluj-Napoca.

„Părinții mei stau departe de mine de câțiva ani. Am învățat să mă descurc singură, să fiu independentă încă de mică, Tot timpul îmi e dor de ei. (…) Ai mei sunt foarte mândri de mine. Părinții mei m-au lăsat să fiu exact cum am vrut să fiu. O singură palmă cred că am primit, în rest m-au lăsat să fac absolut tot ce am vrut eu să fac vreodată. Am făcut foarte multe prostii. Nu am fost o fată cuminte, am fost foarte rebelă, dar a funcționat”, spunea ea la o emisiune TV.