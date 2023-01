Ce este nou la Survivor 2023. Noul sezon a adus o premieră în emisiune

Pe 9 ianuarie 2023 a debutat la PRO TV cel de-al treilea sezon Survivor România. Inițial, show-ul din Republica Dominicană trebuia să aibă premiera pe 12 ianuarie, însă producătorii au schimbat programul pe ultima sută de metri. De asemenea, telespectatorii au avut parte de multe surprize frumoase în prima ediție. Iată ce este nou la Survivor 2023!

Noul sezon Survivor România a debutat cu o schimbare majoră în programul de difuzare. Inițial, emisiunea era difuzată în zilele de luni, marți și miercuri. De data aceasta, a treia ediție Survivor va fi difuzată duminică, 15 ianuarie 2023, de la ora 20:00, spre bucuria fanilor, care îi urmăresc cu sufletul la gură pe Faimoși și Războinici. Timp de câteva luni,

Conform PRO TV, această schimbare de program în ceea ce privește Survivor România 2023 va fi doar duminica aceasta, urmând ca timp de câteva luni, show-ul să se difuze de trei ori pe săptămână, mai exact, luni marți și miercuri începând cu ora 20:30.

Dacă vă întrebați ce este nou la Survivor 2023, ei bine, cei 24 concurenți din cele două echipe, Faimoși și Războinici, se vor bate în continuare pentru marele premiu de 100.000 de euro.

Primele două sezoane ale show-ului de supraviețuire din Republica Dominicană au pus la bătaie un premiu mult mai mic față de sezonul 3. În 2020, Elena Ionescu a câștigat 250.000 de lei (n.r. 50.000 de euro), în 2021, Zanni a luat 50.000 de euro, iar Alex Delea a încasat 100.000 de euro, în 2022.

Sezonul din 2023 al Survivor România va fi prezentat, la fel ca în ultimii doi ani, tot de Daniel Pavel. Primul sezon al show-ului de supraviețuire a fost prezentat de Dan Cruceru.

În cel de-al treilea sezon Survivor România, Faimoșii și Războinicii s-au numit Vulturi și Tigri. Acum, însă, producătorii au considerat că nu mai este cazul să le schimbe denumirea echipelor și au revenit la numele de Faimoși și Războinici.

În noul sezon, telespectatorii vor putea urmări emisiunea tot PRO TV, nu la Kanal D, așa cum a fost în primul sezon, cel din 2020.

Cel de-al patrulea sezon Survivor România a adus și o dublă eliminare încă din prima săptămână. Este pentru prima dată în istoria emisiunii când se întâmplă acest lucru. Gheboasă a avut o ieșire nervoasă în consiliul de eliminare de marți seară și a cerut să fie lăsat să plece acasă.

„Îmi respect foarte mult publicul, știu că m-au votat. Vreau să plec de aici cu demnitate, această emisiune nu este pentru mine. A fost o greșeală că am decis să vin aici într-o perioadă în care am foarte multă treabă. Vreau să vă zic că vreau să părăsesc această emisiune cu demnitate. Îmi pare rău, o să părăsesc această emisiune.”, a fost mesajul transmis de solist.

Pe de altă parte, Maria Constantin din echipa Faimoșilor a fost votată de telespecatori să se reîntoarcă în țară, lucru care s-a și întâmplat.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.