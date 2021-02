Are milioane de fani în toate colțurile României. Ne-a cucerit cu personajele sale emblematice, Garcea și Leana lui Costel. Mugur Mihăescu este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, un bărbat împlinit, cu o carieră fulminantă în actorie și o familie fericită. Este căsătorit de aproape un sfert de secol cu soția sa Rodica, deși întotdeuna a fost curtat de doamne și domnișoare. Ce strategie avea Mugur Mihăescu în tinerețe, când ieșea cu multe fete. A dezvăluit înainte de Valentine’s Day.

Mugur Mihăescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. La 54 de ani, cel care i-a dat viață personajului Garcea este unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și controversați actori de la noi din țară. Întotdeauna s-a bucurat de un imens succes în rândul doamnelor și domnișoarelor. Dar cum agăța Mugur Mihăescu în vremurile în care era tânăr fecior? Actorul și-a dezvăluit tacticile de seducție când a fost întrebat de jurnaliștii de la impact.ro, în prag de Valentine’s Day.

Garcea susține că declarațiile de dragoste trebuie să fie sincere, spontane și să vină din suflet, nu din influența persoanelor din jurul nostru. De asemenea, Mugur Mihăescu nu ține morțiș să aniverseze Ziua Îndrăgostiților care, conform spuselor sale, este doar o dată în calendar, pe care o tratează ca atare.

„Fac parte dintr-o generaţie care nu a avut treabă nici înainte de 1989, nici după 1990 cu o asemenea sărbătoare. Sigur, am adoptat-o fiindcă nu avea ce să ne deranjeze la ea, dar nu a schimbat nimic fundamental. Poate să spună cineva că nu am ştiut a iubi, a ne exprima sentimentele până am descoperit, cu toţii, că există pe această lume şi o zi anume dedicată iubirii şi perechilor de amorezi? Nu cred! Personal m-am inspirat din cărţi şi am învăţat, uneori mai repede, alteori mai greu, să nu repet greşelile proprii sau pe cele ale amicilor”, ne-a mai spus Garcea.