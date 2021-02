Ce spuneau spionii americani despre Ceaușescu. Detaliul uimitor care reiese din documentul oficial

Două documente CIA despre România au fost declasificate recent după 30 de ani. Este vorba despre un raport din 16 decembrie 1987, făcut imediat după revolta muncitorilor de la Brașov, care se numește ”Ways to Think About Winter in Romania”, unde se referă clar la dărâmarea regimului lui Ceaușescu, unde se analizează două scenarii: cu intervenție din interior sau din exterior. În cel de-al doilea raport, declasificat în urmă cu foarte puțin timp, se analizează situația din țările din estul Europei, înainte de Întălnirea de la Malta din 1989, în care se arată ce știa și ce credea spionajul american că se întâmplă în țara lui Ceaușescu cu mai puțin de o lună înainte de Revoluția din 22 Decembrie. Din document reiese că agenții de informații erau la curent cu situația din teritoriu, însă nu aveau nicio idee despre finalul violent al regimului care avea să se concretizeze la câteva săptămâni distanță.

Document cu subiectul ”Întâlnirea de la Malta”, declasificat din arhiva CIA. Spionii americani nu întrevedeau sfârșitul violent al regimului

Documentul, declasificat și publicat pe site-ul Black Vault, este un memorandum făcut de CIA în 29 noiembrie 1989. El conține o scurtă examinare a țărilor europene din sfera de influență a Uniunii Sovietice – Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia și România. Analiza, întocmită de șeful Direcției de Analiză Sovietică, George Kolt, și pună în atenția directorului CIA, are ca subiect ”Europa de Est în ajunul Întâlnirii de la Malta”.

Întâlnirea de la Malta a avut loc pe 2-3 decembrie 1989 între președinții SUA, George Bush Sr., și al URSS, Mihail Gorbaciov. A fost considerată sfârșitul Războiului Rece. Zidul Berlinului căzuse de câteva săptămâni și Europa, mai ales partea de Est, se pregătea de schimbări. În acest context s-a întocmit memorandumul CIA, care analizează pe rând fiecare din țările enumerate anterior din două unghiuri de abordare: situația la zi și evenimentele importante care se prefigurează în viitorul apropiat.

„O schimbare este puțin probabilă până când va părăsi scena”

Spațiul dedicat țării noastre este mai mic decât cel acordat altor teritorii analizate, incluzându-ne în același fragment cu Iugoslavia. Din investigația lor rezultă că erau la curent cu situația la zi din România, dar că nu aveau în vedere posibile evenimente marcante precum cele care s-au petrecut la câteva săptămâni distanță de întâlnire.

„În România, ultimul bastion al ultra-ortodoxiei din Pactul de la Varșovia, recent încheiatul congres al partidului (Partidul Comunist Român – n.t.) l-a reales în unanimitate pe Președintele Ceaușescu, care a respins emfatic reformele politice și economice care străbat Europa.

Boicotul ambasadorilor occidentali și al altora reflectă izolarea internațională tot mai mare a României. În ciuda deteriorării continue a situației economice și popularității în scădere a lui Ceaușescu, nu există niciun rival convingător, iar o schimbare este puțin probabilă până când va părăsi scena”, se arată în document.