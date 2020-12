Pandemia a dat startul revoluției în România. Cine a decis să rupă tăcerea acum: ”Au început să vină răniţi”

România, în aceste zile, când ar fi trebuit să se pregătească de Crăciun, se luptă cu pandemia generată de COVID-19. Prin analogie, am putea spune că decembie 2020 reprezintă Revoluția pandemică, ca și o comparație cu evenimentele din Decembrie 1989. Cel care a făcut această analogie este un reputat medic român, medicul Gheorghe Borcean.

Numărul mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus este fără precedente. Specialiștii spun că, după sărbători, acest număr este posibil să crească și mai mult, chiar dacă sunt încă în vigoare măsurile restrictive impuse de autorități.

Unul din cei mai reputați medici români și vicepreședintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean spune, prin analogie, că această perioadă este Revoluția pandemică, într-un interviu acordat celor de la Antena 3.

Plecând de aceste afirmații, medicul Gheorghe Borcean face analogia acelor vremuri cu zilele pe care le trăim astăzi, exact în aeeași perioadă. Perspectiva, una sumbră, poate genera, în opinia medicului Gheorghe Borcean, același număr de victime, ca la Revoluția din 1989.

„Acum constatăm cât de mare preţ are dragostea noastră faţă de cel aproape. Şi sper din toată inima să fi redobândit ceea ce am pierdut şi despre care credeam înainte că este absolut uman şi nu are nicio valoare. Să constatăm cât de mare este valoare acelui lucru de acum un an . Despre care credeam că e banal”, a declarat dr. Gheorghe Borcean.