Ce spunea Costin Mărculescu despre sinucidere. Cum a ajuns, de fapt, falit

Costin Mărculescu a fost găsit mort în imobilul său dintr-un bloc din Sectorul 3 unde stătea cu chirie. Mulți știau că se luptă cu probleme financiare și cu depresia, lucru care i-au făcut pe mulți să se gândească la faptul că ar putea recurge la gest necugetat. Ce spunea acesta despre sinucidere?

Costin Mărculescu a fost găsit mort ieri, iar scenariile de groază au curs continuu. Aceste ipoteze și-au făcut loc după ce actorul a ajuns aproape la sapă de lemn și a picat în depresie. În ultima perioadă, Costin Mărculescu a trecut prin momente mai liniștite, după ce și-a canalizat energia către cartea pe care voia să o publice pe 29 iunie. Vedeta a vorbit cu ceva timp în urmă despre sinucidere, susținând că a luat în calcul acest gest din cauza problemelor de ordin financiar.

„Am lacrimi în ochi pentru că, din 2005, mă pot considera un campion al ghinioanelor. Când Mădălina Manole a făcut acel gest am considerat o prostie și o nebunie ce a făcut ea, dar în această ultimă perioadă o înțeleg. Am trecut prin niște momente foarte dificile și foarte mult timp în acești 8 ani am stat între patru pereți și am înnebunit uitându-mă la televizor. Din 99 până în 2005, agenția mea a avut cam 25.000 de absolvenți. În mod normal, trebuia să fiu miliardar, numai că eu am dat întotdeauna cu 10 mâini la toți de lângă mine, începând de la angajații mei care erau cam 150, am dat pâine la cam 150 de oameni și la cam 50 de artiști cu care am colaborat.”

Costin Mărculescu