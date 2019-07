Ce spune tatăl Simonei Halep despre relația pe care aceasta o are cu Toni Iuruc

Simona Halep a devenit celebră datorită performanțelor din tenis, dar celebritatea îi aduce în prim plan acum și viața personală. Constănțeanca are o relație cu Toni Iuruc, care a fost căsătorit de două ori. Se pare că tatăl Simonei nu a avut nimic împotrivă și la primit repede în sânul familiei.

Tatăl Simonei Halep este de acord cu relația pe care aceasta o are cu Toni Iuruc

Simona Halep a câștigat recent trofeul de la Wimbledon (6-2, 6-2 cu Serena Williams), apoi a venit în România și a prezentat trofeul în fața a 20.000 de fani pe Arena Națională din București. În tribună s-a aflat și iubitul ei, Toni Iuruc, un bărbat de 40 de ani care a fost căsătorit de două ori și a divorțat.

Se spune că rudele și apropiații bărbatului nu au fost de acord cu relația pe care acesta a avut-o cu Liana, în urmă cu mai mulți ani. Povestea lor de dragoste a durat doar 10 luni, până când femeia l-ar fi înșelat, iar cei doi au ajuns la divorț. Toni a mai fost căsătorit cu Alina, fotomodel de profesie. Omul de afaceri nu ar fi putut să țină pasul cu dorințele femeii, care provenea dintr-o familie foarte bogată și iubea luxul. Și în acest caz s-a ajuns la divorț.

Chiar dacă Toni are 40 de ani și a mai fost căsătorit de două ori, Simona Halep s-a îndrăgostit până peste cap și are acum o relație cu omul de afaceri, iar familia ei nu are nimic împotrivă. Tatăl Simonei este fericit că fata lui a triumfat pe iarba de la Wimbledon, după ce în urmă cu un an a câștigat la Roland Garros. Și tocmai pentru că știe că trecutul nu are atât de mare importanță și că mai de preț sunt dragostea, respectul și înțelegerea, l-a primit pe Toni cu brațele deschise în familie.