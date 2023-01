Ce spune soțul lui Nicole Cherry când o vede îmbrăcată sumar pe scenă sau în videoclipuri. ”El nu se regăseşte neapărat!” Ce discuții au cei doi EXCLUSIV VIDEO

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, sunt împreună de 5 ani, tatăl artistei fiind cel care le-a făcut cunoștință. Mai în vârstă cu 8 ani ca artista, bărbatul dă dovadă de maturitate și nu i-a impus nimic jumătății sale legat de modul în care se îmbracă sau de program, înțelegând perfect ce presupune meseria de artist. Mai mult, Florin Popa pune umărul la consolidarea carierei lui Nicole Cherry, alături de tatăl ei, care îi este impresar și tour manager. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a spus că se bucură de susținere din partea tatălui copilului ei și că niciodată nu au existat discuții între ea și tatăl său legate de bani.

Nicole Cherry: “Sunt mici lucruri care ajută să ții relația în viață”

La doar 24 de ani, Nicole Cherry se poate considera o femeie împlinită. Artista și-a făcut debutul în muzică în urmă cu 10 ani și se bucură în continuare de succes. Mai mult, este și protagonista filmului Romina VTM, lansat la sfârșitul anului trecut. Pe plan personal, artista și-a întemeiat o familie cu Florin Popa și au împreună o fetiță, Anastasia, după care sunt topiți.

Având în vedere că ai o meserie în care ești expusă, au existat scene de gelozie din partea soțului tău? Ai mulți admiratori.

Nu, nu am fi rezistat, pentru că meseria pe care o am în unele momente trebuie să fiu îmbrăcată mai sexy, trebuie să am apariții spectaculoase, ajung târziu sau poate trebuie să fiu în anumite locuri, în care poate el nu se regăsește neapărat, dar lucrurile astea cred că ne-au adus în punctul acesta să mergem către 5 ani de relație. Faptul că ne-am înțeles atât eu l-am înțeles pe el, cât și el pe mine ne-a unit mai mult și de asta avem și un copil împreună.

Cum i-ați sărbătorit? Ați plecat într-o escapadă romantică?

De obicei ne place să ieșim în oraș, să bem un pahar de vin, să mâncăm ceva bun și cam atât. Nu e nimic ieșit din comun.

Florin este un tip romantic, care te surprinde cu tot felul de daruri? Mă refer de la o floare la o bijuterie.

Avem momentele noastre, când ne surprindem unul pe celălalt și e important din când în când să se mai întâmple asta, pentru că sunt mici lucruri care cu siguranță fac diferența și ajută să ții relația în viață.

Trebuie să ieșiți din rutina zilnică de părinți.

Da, ajută enorm de mult.

Care a fost cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o din dragoste pentru Florin?

La început le-am spus alor mei că vreau să mă mut cu el după foarte puțin timp. Asta am făcut.

Cum a reacționat tata?

Părinții au zis că dacă asta mă facem pe mine fericită, ei sunt ok.

Tu ești în domeniul acesta de la 14 ani, care au fost greutățile pe care le-ai întâmpinat?

În orice meserie întâmpini greutăți, este important cum faci față și să nu te lași, să nu te dai bătut niciodată, să știi foarte bine care este țelul tău, ce îți dorești să faci și clar și cum abodezi acele situații, pentru că e un cerc foarte mic și e bine să lași loc de “bună ziua” oriunde.

Cum se înțeleg tatăl și soțul lui Nicole Cherry

Având în vedere că tatăl tău este managerul tău, cred că și acesta a fost un avantaj pentru tine, pentru că ai alături un om pe care să te poți baza.

Da, tatăl meu este și acum alături de mine și face o echipă foarte bună împreună cu soțul meu. Simt că din ce în ce mai bine îmi merge și mă bucur că relația lor este una fix așa cum mi-o doream.

Au existat vreodată discuții între tine și tatăl tău pe vremea când el îți administra banii? Poate tu voiai să îți cumperi anumite lucruri?

Mă respectă în primul rând extrem de mult și îmi respectă nevoile și absolut tot ce îmi doresc să fac. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva.

Video: Daniel Bălan