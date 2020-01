Ce spune socrul Andreei Bălan după ce și-a ucis iubita. ”Am ajuns acasă și ne-am certat!” Ce a urmat apoi

În ultima perioadă, la nivel mondial, se tot vorbește despre copii agresați fizic, sau emoțional în familie. Dramele de acest gen se întâmplă, aproape în fiecare zi. Printre vedetele de la noi, care au avut parte de astfel de traume, se numărăși George Burcea, soțul Andreei Bălan.

Subiectul în cauză îl vizează pe tatăl lui George, Ioan Burcea care, în 1988 avea să treacă de partea cealaltă alegii. Se pare că, în urmă cu mulți ani, Ioan Burcea și-a omorât concubina cu 25 de lovituri de cuțit, într-un acces de furie. George avea trei săptămâni de viață când nenorocirea a avut loc.

Ioan Burcea a intrat la închisoare, și-a ispășit pedeapsa, iar în prezent se află în libertate. Aparent, trecut peste tragedia din fragedă copilărie, George anunța cu ceva vreme în urmă că își dorește să scrie un roman, bazat pe evenimentele din copilăria sa. Este vorba despre, un roman despre violența domestică, inspirat din viața familiei sale, în special din ororile la care a fost supusă mama lui, pe care o consideră o adevărată eroină Și-a propus să publice romanul anul acesta.

Acum tatăl actorului George Burcea, a povesti despre teribila crimă. Socrul Andreei Bălan a vorbit deschis despre momentele grele cu care s-a confruntat la scurt timp după ce soția lui a plecat de acasă cu cei patru copii.

”Concubina m-a păcălit să semnez niște acte. Noi eram colegi, lucram la aceeași fabrică. Și pentru că mi-am pus semnătura pe acele acte eram pasibil de 15-20 de pușcărie. Am făcut crima. Îmi asum acest lucru. După ce am aflat de treaba cu actele, m-am dus acasă, ne-am certat și am tăiat-o. Dar lucrurile nu sunt așa cum s-au spus. Cea mai mare lovitură avea patru centimetri, așa cum arată și în raport.”