Un interlop pe nume Boncu a făcut dezvăluiri șocante, cum că acesta i-ar fi preparat cocaină la bong artistului Smiley. Întâmplarea ar fi avut loc într-un club din București, potrivit declarațiile acestuia, din 23-24 iulie 2019. Văzând că numele lui a fost implicat într-o astfel de circumstanță, Smiley a dorit drept la replică în care a negat cu vehemență orice implicare în situația prezentată de interlopul Boncu.

Dar să urmăm firul poveștii. Conform pressalert.ro, DIICOT a instalat o cameră în apartamentul din Giroc al interlopului Boncu, fiind surprinse discuții în care acesta povestea că ”cea mai mare greșeală” este că s-a dus în clubul Loft, dorind să-i arate unui amic de-al său cum se prepară cociana, iar în clubul cu pricina se afla și Smiley. Toată știrea cu privire la discuțiile lui Boncu AICI!

Smiley s-a dezis însă de spusele lui Boncu, care a povestit cum i-ar fi dat droguri acestuia, spunând că nu îl cunoaște și că numele său a fost folosit pe nedrept, într-un context care-i contrazice principiile și valorile. Întreaga reacție a lui Smiley, mai jos!

”De-a lungul anilor, numele meu a fost folosit abuziv in tot felul de contexte, fara ca eu sa fiu intrebat cat adevar este in ele. Mereu am considerat ca acesta este unul dintre preturile celebritatii, sa fii mentionat intr-o situatie controversata, fara ca tu sa ai vreo legatura cu subiectul, doar pentru a se atrage atentia asupra unei situatii sau persoane, a unui eveniment sau context.

Nu pot sa fiu de acord si nu pot sa stau fara reactie atunci cand numele meu este mentionat nedrept intr-un context care imi contrazice principiile si valorile.

In ultimele 24 de ore s-a rostogolit in presa o poveste, spusa de o persoana pe care nu o cunosc si careia nu ii cunosc si nici nu as vrea sa-i cunosc anturajul. Este o poveste inventata in ceea ce priveste implicarea mea, stiu ca nu este prima si, cel mai probabil, nu va fi nici ultima, insa ea imi incalca o regula de baza pe care o sustin in viata mea privata si profesionala: NU drogurilor! Ca urmare, consider ca este datoria mea sa iau imediat atitudine publica.

Povestea despre care am citit si eu cu uimire este, se pare, parte dintr-un demers legal, de cercetare, demers despre care nu stiu nimic, nu am fost contactat sau intrebat nimic de autoritati si nici de autorii articolelor care au publicat-o.

Inteleg ca poate nu am destula controversa in viata mea, iar unii simt nevoia sa ma integreze abuziv in discursul lor, insa este nedrept sa se intample asta fara niciun sambure de adevar sau fara nicio verificare a veridicitatii informatiei.

Sunt de 20 de ani in industria muzicala si de divertisment. Beneficiez de atentia oamenilor si a presei. Atat activitatea profesionala, cat si viata personala sunt atent monitorizate atat de oamenii care admira munca mea, cat si de reprezentantii presei. Am vorbit deschis despre orice aspect al muncii mele, am raspuns, atunci cand a fost momentul, tuturor intrebarilor legate de viata personala, am fost si sunt un adept al dialogului avand la baza adevarul si respectul reciproc.

Va multumesc pentru ca acordati atentie punctului meu de vedere in aceasta situatie, ca intelegeti cat de important este adevarul si ca imi acordati dreptul de a da replica in aceasta situatie aberanta in care numele meu a fost folosit nefondat”, a spus Smiley.