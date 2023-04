Ce spune Nicole Cherry despre prestația juratului Mihai Petre la “Te cunosc de undeva”. Cântăreaţa nu se aştepta nici ea: „Ne-a surprins” EXCLUSIV VIDEO

Nicole Cherry a revenit în show-ul transformărilor de la Antena 1, după ce în urmă cu 9 ani și-a făcut încălzirea. Vedeta susține că perseverența și răbdarea sunt ingredientele sigure spre succes. În ceea ce privește includerea lui Mihai Petre în schema de la masa juriului, artista ne-a spus că el este mai înțelegător.

Când se va căsători Nicole Cherry cu tatăl fiicei sale

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a mărturisit că nunta nu este o prioritate în acest an, ea și soțul preferând să aloce timpul liber și energia fiicei lor, Anastasia, și nu organizării ca la carte a petrecerii de nuntă.

Nicole Cherry este încântată de experiența pe care a bifat-o anul trecut, când a jucat în filmul “Romina, VTM” și îi surâde ideea de a avea o nouă ocazie care să îi permită să își valorifice talentul actoricesc.

Ești pregătită să câștigi acest sezon „Te cunosc de undeva”?

Nu știu dacă vreau să-mi asum din prima acest titlu ca să zic așa de câștigători, pentru că am și un partener în această ediție „Te cunosc de undeva”, dar, sper eu, să fie cât se poate de bine.

Ce spune Nicole Cherry despre prestația lui Mihai Petre ca jurat

Cum este Mihai Petre ca jurat? Este așa exigent?

Pe noi ne-a surprins plăcut Mihai și cred eu că pe toată lumea o să surprindă, pentru că are așa o altă latură de data asta. Mi se pare că e mai bun, e mai înțelegător, dar, totuși, rămâne la fel de direct și știe să jurizeze foarte bine.

Cum ți se par lucrurile acum? Deja ai experiență, ai mai participat acum 9 ani.

În general, fiecare personaj are ceva dificil, câteodată stai mai mult la machiaj și e mai greu, câteodată îți dă mai mult de furcă toată punerea în scenă, referința în sine, faptul că ai dans. Adică fiecare personaj vine cu o dificultate a lui. Cred că trebuie să te înarmezi cu răbdare, să muncești mult și, cu siguranță, vei avea un rezultat bun.

Pe plan muzical ce pregătești? Se întrevede și un alt proiect pe partea de actorie?

În momentul de față nu am o propunere pentru a juca într-un film, dar, cu siguranță, o voi accepta cu mare drag, pentru că mă pasionează și actoria. Pe partea muzicală, veți auzi multe piese noi din partea mea, colaborări care sper să vă surprindă. Mai multe detalii găsiți la mine pe social media: instagram, facebook, youtube.

Nicole Cherry: „O petrecere de genul necesită mult timp, nervi”

Anul acesta vei îmbrăca și rochia de mireasă? În ce stadiu sunteți cu pregătirile?

Anul acesta, nu, vom lua o pauză pentru că ne dorim foarte mult să ne focusăm pe Anastasia și o petrecere de genul necesită mult timp, nervi, multe alte lucruri de care trebuie să dispui. Și în momentul acesta nu ne dorim asta. Cred că mai putem aștepta un pic.

Cine a fost cu ideea să amânați nunta?

Nu am amânat nunta, nu am spus niciodată că după ce m-am căsătorit civil voi avea nunta imediat, nu am avut niciodată ideea aceasta.

Pur și simplu ne-am dorit să ne căsătorim civil pentru că i-am făcut o petrecere mare Anastasiei și am zis să profităm de grădina aceea frumoasă, pe care am avut-o în cadrul salonului și ni s-a părut că este momentul potrivit, dar nu ne-am făcut planuri atât de avansate și elaborate.

