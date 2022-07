Ce spune Laurette, victima unei proceduri de îndepărtare a vergeturilor, despre declarațiile lui George Buhnici: „Nu e simplu” EXCLUSIV

Laurette Attindehou face ce face și se întoarce la mașina sa preferată. Ea a intrat iar în posesia unui splendid exemplar al mărcii Range Rover, cea la care ține foarte mult. Mai ales după accidentul de mașină în care a fost implicată la finele lunii martie, atunci când autovehiculul cu care se deplasa pe Șoseaua Tunari a fost lovit de o altă mașină, fiind aruncat într-o alta, parcată pe partea opusă, dar și în parapeții de beton de pe drum, gândiți special ca un sistem de protecție.

În cele din urmă, Laurette a trebuit să renunțe complet la ideea de a-și repara fosta mașină, care ieșise foarte șifonată din accidentul în care Laurette a scăpat doar cu câteva zgârieturi, pe brațe și umeri, dar și multe sperieturi.

„E a treia mașină de acest tip pe care o am. E mașina mea preferată. Mai ales după ce am văzut cum s-a comportat în urma accidentului din primăvară, mi-am zis că alt argument mai bun în favoarea sa nici nu există. Dacă am scăpat aproape nevătămată din povestea aia, care nu a fost ușoară, atunci asta s-a datorat mașinii”, a precizat ea pentru redacția playtech-impact.ro.