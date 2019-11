Ce spune Florin Piersic despre starea lui de sănătate. ”S-a spus că sunt desfigurat”

Fanii actorului și-au pus întrebări despre starea de sănătate a lui, așa că Florin Piersic a venit că clarifice zvonurile vehiculate de gurile rele. Cum se simte acesta și care este verdictul medicilor în ceea ce-l privește?

Florin Piersic a făcut dezvăluiri mult așteptate despre starea sa de sănătate. Fanii au fost îngrijorați multă vreme despre zvonurile care spuneau că nu stă bine deloc la capitolul acesta. Florin Piersic a oferit un interviu în care a contrazis cele spuse de cârcotași. Mai mult decât atât, a ținut să împărtășească și alte povești neștiute despre viața sa și despre noile dorințe pe care le are. Actorul a infirmat că ar suferi de orice boală care s-ar fi scris în presă, susținând chiar că se simte excelent și că face sport, pentru a se simți plin de energie.

„Inventează, nu am avut nimic (probleme de sănătate, n.r.). S-a spus că sunt desfigurat, că arăt rău. Dacă eu sunt apariție horror, vă arăt eu un coleg de-al meu. Eu mă țin de femei, să nu cad. Sunt bine, sunt atât de sănătos, ce mai inventați, măi, oameni buni? Vă doresc ca la 83 de ani cât am eu, să ajungeți și să arătați ca mine. Mă duc la înot, mă plimb, fac multe. Nu joc fotbal, din cauză că nu mai am aceeași condiție fizică, dar îmi place să asist la meciuri”

Florin Piersic