Ce spune Carmen Harra despre viitorul României cu Nicușor Dan președinte: “Mai are încă de traversat o perioadă mai dificilă din nefericire”

România se îndreaptă spre o direcție favorabilă, crede Carmen Harra, dar greutățile nu s-au încheiat. Psiholog și numerolog stabilit de 40 de ani în SUA, Harra a prezis victoria lui Nicușor Dan și spune că viitorul sună promițător, însă cu răbdare și efort colectiv.

Carmen Harra, în vârstă de 70 de ani, a declarat că nu a avut niciun dubiu în privința rezultatului alegerilor prezidențiale din 2025. Într-un interviu acordat publicației Click!, numerologul a explicat că George Simion nu avea nicio șansă din punct de vedere karmic.

”Întotdeauna am considerat că acești doi candidați nu reprezintă schimbarea majoră pe care România o dorește și de care are nevoie, dar este interesant cum am anticipat că din cauza faptului că Nicușor Dan se află în anul karmic 8 față de George Simion care era într-un an personal 2 care nu-l ajută deloc, era clar că va pierde în fața lui Nicușor Dan! A fost o situație foarte clară!”