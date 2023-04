Ce spune Armin Nicoară despre Georgiana Lobonţ, artista nu va fi mulţumită. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vacanţă: „Nu vreau să o supăr”

Ce spune Armin Nicoară despre Georgiana Lobonţ, după ce cântăreața a explicat public că s-a supărat pe el din cauza reacției pe care a avut-o referitoare la scandalul mariajului său. Saxofonistul a transmis că nu vrea să o necăjească pe nașa lui, însă nici nu putea să stea cu mâinile în sân. „Toată lumea a dat vina pe mine”, s-a exprimat artistul.

Scandalul privind mariajul Georgianei Lobonț se deslușește. Cântăreața de muzică populară a avut, în urmă cu câteva zile, o primă reacție privind situația din căsnicia sa, după zvonurile referitoare la un presupus divorț de Rareș Ciciovan, cu care are și doi copii. Totul s-a întâmplat în timpul unei vacanțe.

Georgiana Lobonț și partenerul ei de viața s-au deplasat într-un concediu împreună cu finul lor, Armin Nicoară, și soția lui. La momentul respectiv, în mediul online au apărut zvonuri privind o presupusă despărțire între cântăreața de muzică populară și Rareș Ciciovan, din cauza saxofonistului.

Armin Nicoară a fost acuzat că a destrămat căsnicia Georgianei Lobonț cu Rareș Ciciovan. Artistului i s-a transmis că a pus bețe-n roate în relația nașei sale cu partenerul. Bărbatul a negat toate acuzațiile, însă reacția sa a supărat-o pe Georgiana Lobonț, care a explicat că și-ar fi dorit ca acesta să nu comenteze întrucât situația nu îl privea.

În același timp, interpreta de muzică populară a dezvăluit că finul său s-a alarmat când a văzut acuzațiile ce i s-au adus. Mai mult decât atât, Armin Nicoară ar fi primit și amenințări în acest sens, potrivit declarațiilor făcute de nașa lui.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, saxofonistul a reacționat cu privire la declarațiile făcute de Georgiana Lobonț. Artistul a explicat că între el și aceasta nu există decât o relație de prietenie. S-a arătat, însă, rezervat în ceea ce privește atitudinea pe care cântăreața de muzică populară voia ca el să o adopte.

Saxofonistul a explicat că tot ce a făcut a fost să își ia singur apărarea, fără să intervină în mariajul nașei sale, dat fiind faptul că a fost acuzat direct că el este motivul presupusei despărțiri.

„Ea s-a luat de mine că de ce am ieșit în presă și am declarat tot ce am declarat. Dacă ne aducem aminte de declarația mea, eu doar mi-am luat apărarea. Toată lumea a dat vina pe mine, dar eu vreau să lămuresc situația, să știe toată lumea. Eu nu m-am băgat între ei! Ea e nașa mea. Eu, dacă colaborez cu ea, e strict colaborare”, a spus Armin Nicoară, într-o intervenție televizată la Antena Stars.