Georgiana Lobonţ, primele declaraţii despre divorţul de Rareş. Ce s-a întâmplat cu Armin Nicoară, de fapt: „Am fost şocată, nu eram bine”

Georgiana Lobonţ, primele declaraţii despre divorţul de Rareş Ciciovan, cu care are doi copii. După săptămâni întregi de zvonuri privind destrămarea căsniciei, artista a ieșit public cu dezvăluiri din viața sa privată. Ce a spus despre finul său, Armin Nicoară. „Am fost șocată, nu eram bine”, s-a exprimat cântăreața.

De mai multe săptămâni, Georgiana Lobonț se află în atenția publicului larg. Totul, după ce Armin Nicoară, finul său, a fost acuzat că a destrămat căsnicia ei cu Rareș Ciciovan, cu care are și doi copii. S-a întâmplat ca urmare a unui presupus anunț al celui din urmă că intenționează să se despartă de partenera sa de viață.

După vestea cu pricina, care nu s-a mai materializat, au apărut tot felul de zvonuri privind relația Georgianei Lobonț cu finul său, Armin Nicoară. Acesta a fost acuzat de utilizatorii din mediul online că a pus bețe-n roate în relația artistei cu soțul său. De-a lungul timpului, saxofonistul a negat toate acuzațiile, însă nimeni nu știe ce s-a petrecut în realitate.

Acum, Georgiana Lobonț a ieșit în spațiul public cu declarații despre relația ei cu Rareș Ciciovan. Este prima dată când cântăreața face dezvăluiri din viața privată, după scandalul care a făcut furori în rândul internauților. Artista a explicat cum se înțelege cu adevărat cu partenerul său de viață.

Vedeta a mărturisit că nu are probleme în căsnicie și a transmis că toate sursele care prezintă situația diferit sunt, practic, dezinformate. Artista și-ar fi dorit ca toate zvonurile privind divorțul său de Rareș Ciciovan să nu fi existat, însă nu a putut gestiona cazul în așa fel încât să nu facă mai rău. Din acest motiv, până acum, a decis să păstreze tăcerea.

„Băieţii au consumat la bar, se simţeau bine, ca atunci când eşti în vacanţă. Şi când a apărut zvonul în presă, Rareş a zis că „Staţi să vedeţi ce ştire vă dau eu”. Am rămas şocată, nu eram bine deloc. Eram în vacanţă, nu aveam nevoie de aşa ceva. Normal că mai sunt discuţii între noi doi, ca în orice alt cuplu, dar nu există posibilitatea unui divorţ.

Am postat pozele din vacanţă pentru că voiam să uit tot, mi-am închis telefonul. Nu îmi venea să cred când am citit articolul, mă gândeam la toţi cei de acasă. Aşa că am decis amândoi să nu mai spunem nimic, să nu mai dăm declaraţii legate de treaba asta”, a spus Georgiana Lobonț, într-o intervenție televizată la Antena Stars.