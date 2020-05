Andreea Berecleanu, mesajul care i-a lăsat pe toți fără cuvinte. ”Nu îmi reneg trecutul!”

Andreea Berecleanu, fosta prezentatoare a Observatorului de la Antena 1, se ține departe de televizor și a descoperit că poate foarte bine să trăiască fără știri, deși recunoaște că nu își reneagă trecutul din televiziune, unde a făcut o carieră de peste 28 de ani.

Andreea Berecleanu a descoperit viața fără știri, deși nu își reneagă trecutul

Recent, Andreea Berecleanu și-a făcut timp și a ieșit în oraș pentru a-și cumpăra câteva cărți. A plecat spre casă cu patru cărți, printre care și ”Arta de a trăi fără știri”. Frumoasa jurnalistă s-a declarat foarte liniștită departe de știrile care au ținut-o ocupată atâția și-atâția ani.

”Astazi am intrat in librarie si am plecat cu vreo 5 carti. Intre ele, “Arta de a trai fara stiri”. Sa nu credeti cumva ca imi reneg trecutul, adica vreo 28 de ani doar de facut stiri, doar ca am descoperit o viata FANTASTICA fara stiri! Ma refer doar la tv, caci surse de informatie alternativa, am! Este un exercitiu care a venit inconstient dar care imi prieste!!!

”Televizorul a devenit o piesă de mobilier”

Sunt aproape 2 luni de cand televizorul a devenit o piesa de mobilier. Proiectorul, in schimb, o bucurie a serilor familiei mele. Inainte il foloseam ocazional, insotit de “floricele”. Acum vedem documentare, seriale, filme vechi, noi, orice. Ce surprize minunate ne ofera viata! Mai ales cand e privita cu umor. Eu aleg “Umorul”, o alta carte cumparata azi. Si tot asa…”, a scris frumoasa vedetă pe o rețea de socializare.

Cu toate acestea Andreea Berecleanu a revenit recent pe micile ecrane, însă din postura de intervievat. A filmat un interviu pentru emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Nu s-a putut abține și s-a uitat imediat pe raitng-ul înregistrat de Teo Show în timpul difuzării interviului cu ea.

”Am stat ieri la birou si m-am uitat pe laptop la interviul inregistrat pentru Teo Show. Am zambit non stop. Imi e drag de normalitate, de emisiuni cu prezentatori destepti si carismatici. De invitati cu bun simt si care sa transmita onest un mesaj. Publicul merita asta! Astazi am primit si audientele pe segmentul de 15 minute in care s-a difuzat interviul. Am fost peste Pro si Antena. Le multumesc celor care au ales sa ne priveasca! Bravo, Madalina Lambrinoc! Bravo, Teo Show!”, a scris vedeta.