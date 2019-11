Ce spune Amalia Năstase despre Ilie Năstase, la 9 ani de la divorț. Așa ceva, mai rar se întâmplă

Amalia Năstase a evitat până acum să dea declarații mai complexe despre divorțul de Ilie Năstase și de viața fără tatăl copiilor săi. Iată ce a spus vedeta despre fostul soț, dup 9 ani de la divorț!

Chiar dacă s-au făcut deja nouă ani de când au decis că le e mai bine separat, cei doi foști soți au continuat să aibă relații bune, de dragul copiilor și nu numai. Amalia încă vorbește cu admirație și considerație față de tatăl copiilor săi. Cu toate că ambii și-au refăcut viețile amoroase, au continuat să se susțină și să aibă o comunicare bună. De asemenea, Ilie a avut perioade grele alături de fostele sale iubiri, dar pe primul loc s-a aflat mereu cea care i-a dăruit două fete. Amalia a și recunoscut faptul că îi va fi mereu recunoscătoare pentru ascensiunea sa din societate care a venit odată cu numele Năstase. Mai mult decât atât, bruneta provine dintr-o familie săracă, iar mariajul cu celebrul fost sportiv i-a întins o mână către lumea bună, motiv pentru care îi va fi mereu recunoscătoare fosutlui soț.

„Cred că ce am făcut eu în mariajul cu Ilie Năstase m-a ajutat în viață. Tot din trecutul meu m-a adus unde sunt azi. Poți fi cu un om cunoscut, dar dacă ajungi cu el undeva și ești plantă, nu te ajută cu nimic. Eu am reconstruit de la zero multe lucruri în viața mea, inclusiv reputații și la rândul meu am fost ajutată de foarte mulți oameni să cresc și să merg mai departe. Iar pentru asta, m-am bazat pe educația de acasă și pe sacrificiile pe care părinții mei le-au făcut pentru mine”

Amalia Năstase