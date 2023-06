Ce spune Adela Popescu despre revenirea pe micul ecran: „E vorba de un proiect care necesită prezența mea totală pe o perioadă destul de lungă” EXCLUSIV VIDEO

Adela Popescu interpretează unul dintre personajele principale din lungmetrajul Retreat Vama Veche, regizat de Petre Năstase, unde are ocazia să joace alături de două dintre cele mai bune prietene: Ada Condeescu și Laura Cosoi. Din distribuție face parte și soțul ei, Radu Vâlcan, cei doi îndrăgostindu-se în urmă cu 14 ani pe platourile de filmare de la „Iubire și onoare.”

Adela Popescu, primele declarații despre revenirea pe micile ecrane

Prezentă miercuri seară la petrecerea VIVA!2023 – „The Movie Night”, actrița a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a vorbit despre revenirea ei pe marele și pe micul ecran, dar și despre aranjamentele făcute cu mama ei, dar și cu soacra pentru ca ea și Radu să poată lipsi 2 săptămâni de acasă, fiind convocați la filmări pe litoral.

Adela Popescu ne-a oferit detalii despre acțiunea din Retreat Vama Veche, unde personajul interpretat de Radu Vâlcan este surprins într-un triunghi amoros, specificând că limbajul și scenele de nuditate din film sunt cu foarte multă măsură și bun simț.

Ai revenit de pe litoral, de la filmări pentru Retreat Vama Veche.

Am fost în Vama Veche într-adevăr. Ne-am întors de la filmările pentru lungmetrajul Retreat Vama Veche și am aterizat direct la petrecere.

Adela Popescu și Radu Vâlcan cooptați în lungmetrajul Retreat Vama Veche

Îmi spunea Ada Condeescu că voi trei sunteți prietene foarte bune în viața reală și că aveți astfel de roluri și în acest film. Cum s-au aranjat lucrurile?

Am fost alese absolut întâmplător. Petre Năstase ne-a ales pe rând și a și făcut mai multe jocuri. Fetele erau propuse și pentru alte roluri și eu și ne-am tot mixat până când am ajuns în varianta asta, el neștiind că noi suntem atât de apropiate. S-a bucurat foarte mult de chimia care există real între noi.

O altă premieră este că în acest proiect este cooptat și soțul tău, Radu Vâlcan. După cât timp lucrați din nou împreună?

Primul proiect în care am jucat împreună a fost „Iubire și onoare”, când ne-am și îndrăgostit, iar al doilea a fost „Pariu cu viața”, deci au trecut cam 13 ani de atunci.

Sunteți un cuplu și în acest lungmetraj?

Nu, Radu este surprins aproape într-un triunghi amoros, nu pot să spun mai multe, dar nu cu mine. Eu sunt doar martoră a acestei situații, dar ne-a prins foarte bine că am filmat împreună și că am stat 2 săptămâni – aproape 3 departe de copii.

Adela Popescu: „Suntem flancați din toate părțile când vine vorba de copii”

Ați reușit să vă deconectați un pic.

Ne-a ajutat foarte mult. Am avut emoții că o să plec fără copii, dar acolo a fost minunat. După 10 zile, Radu a plecat la copii, pentru că a avut 3 zile libere să îi vadă și s-a și plictisit repede, pentru că băieții au zis: “Aa, tati! Bună! Pa!” Se simțeau foarte bine cu mamaie, nu aveau nicio problemă. Radu s-a întors repede în Vama Veche, unde chiar ne-am distrat.

Acasă ai convocat bunicii?

Am avut trupă serioasă! În prima parte a rămas mama mea împreună cu bona noastră. Și apoi mama mea a trebuit să plece puțin, a venit mama lui Radu, deci suntem flancați din toate părțile când vine vorba de copii.

Revenind la film, de ce peripeții ai avut parte pe platourile de filmare? Știu că au fost și filmări de noapte.

A fost foarte complicat, pentru că noi filmăm un proiect care se va difuza vara și trebuia să fie acțiunea vara, numai că acolo era foarte frig. Am avut niște seri când efectiv nu se mai putea filma pentru că dârdâiam, dar așa bucurie, așa râs, așa voie bună, mai rar!

Adela Popescu: „Este un film care are măsură din toate punctele de vedere”

Cum s-a concentrat Radu să intre în rol dacă tot era prins într-un triunghi amoros, știind că tu ești de față.

Nu am stat de față, dar este un film care are măsură din toate punctele de vedere și când vine vorba de limbaj, adică nu o să fie deloc cuvinte urâte, nu vor fi înjurături și de asemenea scenele de dragoste, de nuditate sunt cu foarte multă măsură și cu mult bun simț. Așa că nu s-a întrecut măsură din niciun punct de vedere. Nu am avut de ce să fiu îngrijorată.

Adela Popescu: „Încă nu sunt hotărâtă dacă ăsta e într-adevăr momentul”

Tot în toamnă revii și pe micul ecran.

Da, sunt încă în niște discuții, nu mă hotărăsc, în sensul că mi-am dorit mai mult timp liber și un nou proiect înseamnă iarăși activitate și trebuie să analizez foarte bine lucrurile, pentru că o dată ce intru în ceva, trebuie să fiu acolo cu tot sufletul. Și încă nu sunt hotărâtă dacă ăsta e într-adevăr momentul să plec din nou de acasă. E vorba de un proiect în televiziune, dar care necesită prezența mea totală pe o perioadă destul de lungă.

Video: Daniel Bălan

Foto: Sorin Cioponea