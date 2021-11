Ce spun copiii Larisei Drăgulescu despre modul indecent în care mama lor câștigă bani. Cătălin Măruță a fost uimit

Larisa Drăgulescu este un personaj controversat în România. Fosta soție a gimnastului și-a refăcut viața și a vorbit curând despre cum se înțelege cu copiii ei.

Larisa Drăgulescu este creator de conținut pentru adulți de la începutul anului acesta. Înainte de asta, ea a lucrat în cluburile de noapte din Germania, dar pandemia i-a stricat socotelile.

Așa că s-a reorientat și a început să facă bani pe internet. În plus, femeia și-a refăcut viața și chiar s-a căsătorit civil cu partenerul ei.

”Sunt cu cineva de 4 ani, anul acesta am făcut cununia. Sperăm să fie bine. Eu nu fac videochat, nu am făcut.

Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. O fac din ianuarie 2021.

Înainte lucram în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag. Așa mi-a venit ideea să lucrez pe aceste platforme online.

Eu am declarat că am câștigat o avere, dar nu doar din platforme, ci din tot ce am făcut în ultimii 5-6 ani”, a declarat Larisa Drăgulescu, invitată în emisiunea La Măruță.