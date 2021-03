Ce sporturi practică Marius Crăciun de la Survivor România 2021. Așa se menține în formă, de fapt

Emisiunea Survivor România de pe Kanal D se află la sezonul al doilea. Cele două echipe formate din Războinici și Faimoși se luptă în Republica Dominicană pentru marele premiu. Printre concurenții din echipa Războinicilor se află și Marius Crăciun. Iată ce sporturi practică Marius Crăciun.

Marius Crăciun este din Pitești și are vârsta de 25 de ani și încă din copilărie a practicat sporturi, dar nu la un nivel profesionist. Mediul din care provine el nu are nici cea mai mică legătură cu sportul, dar acesta rămâne cea mai mare pasiune a sa.

Marius Crăciun este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport și membru al echipei naționale olimpice de judo.

Profesia lui Marius este cea de manager de marketing și are o condiție fizică de invidiat. Deoarece este pasionat de sport de mic copil acesta a avut de-a lungul timpului mai multe activități sportive printre care:

”Prima dată când am început să fac sport a fost la vârsta de 10 ani, eram în clasa a 6–a și m-am dus la judo. De cand am intrat în sală m-am îndrăgostit de acel sport și am practicat timp de 12 ani.” după cum declara Marius potrivit debarbati.ro.

”Am practicat parkour câțiva ani și de acolo am deprins câteva scheme și sărituri periculoase. Sărituri în apă de la platforme de 10 m, (sărituri în râu de la înălțime de pe pod). Cățărat prin parcuri foarte mari special amenajate pentru așa ceva. Mi-ar plăcea să mai încerc și alte sporturi extreme, doar că până acum nu am avut ocazia.” după cum spunea acesta potrivit aceleiași surse.