Ce sport voia să practice Ilie Năstase, de fapt. Cum a fost ademenit să intre în lumea tenisului

Ce sport voia să practice Ilie Năstase, de fapt. Fostul mare jucător de tenis ar fi putut avea un alt destin. E imposibil de spus la ce nivel de performanță ar fi ajuns, dar soarta a vrut altfel. Cel poreclit Nasty pentru comportamentul său de pe terenul de tenis a devenit primul lider ATP și unul dintre cei mai mari jucători din istorie. Dar, pentru Ilie Năstase, distanța dintre faima dobândită și o posibilă anonimitate a stat într-un mic detaliu ce a făcut diferența.

Ce sport voia să practice Ilie Năstase, de fapt. La 75 de ani, fostul mare jucător de tenis nu poate fi asociat, în mintea noastră, decât cu „sportul alb” cum era denumit cândva jocul cu racheta. Dublu câștigător de Grand Slam, la US Open, în 1972 și Roland Garros, un an mai târziu, Năstase a fost și primul lider ATP, începând cu 23 august 1973.

Ilie Năstase a practicat, însă, fotbalul, mai întâi, jucând în cadrul clubului Steaua, unde era legitimat. Dar era curtat și de antrenorul de tenis care l-a ademenit spre acest sport… cu o ciocolată.

Ilie Năstase și-a amintit și ce și-a cumpărat cu primii bani câștigați la tenis. A fost vorba de o bicicletă care a costat aproape cât salariul său de atunci. Ghinionul a făcut ca ea să-i fie furată la scurt timp.

„Cu primii bani mi-am luat o bicicletă. Cred că am dat tot salariul atunci, lucram la unitatea militară, la depozitul de materiale. Aveam salariul 800 atunci, bicicleta era vreo 700 și ceva și noi mergeam la… aveam un restaurant al sportivilor, în centru, pe Magheru (n.red. – Bulevardul Magheru din București) și am lăsat-o și eu că veneau cicliști. Își lăsau ei bicicletele și am lăsat-o și eu. Am ieșit de acolo și nu mai era bicicleta mea. Ei le legau cu lacăte, eu nu. Așa că am cheltuit toți banii din luna aia pe bicicletă.”, a mai spus Ilie Năstase în emisiunea citată.