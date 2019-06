Ce sport a practicat Andreea Arsine, câștigătoarea celui de-al 3-lea sezon Exatlon

Andreea Arsine este una dintre atletele de succes pe care le-a dat România. Aceasta a câștigat un premiu important în cariera sa, premiul Exatlon pentru cel mai bun sportiv al anului. La ce a excelat în copilărie?

Andreea Arsine a fost pe podium la Exatlon, alături de Ion Surdu. Drumul sportivei spre reușită nu a fost ușor, aceasta lucrând la cariera sa încă din copilărie. Câștigătoarea Exatlon a început să iubească mișcarea de la 8 ani, avânt în spate mai bine de 11 ani de performanțe și medalii. Andreea Arsine s-a născut în Botoșani și a câștigat de-a lungul timpului titluri care i-au adus concluzia muncii sale. Aceasta a fost campioană națională, internațională și balcanică la atletism și a participat la Jocurile Olimpice Rio din 2016, la proba de 20 de kilometri marș.

„ chiar este pentru mine o provocare. E un pachet întreg, fizic și psihic. Sunt obișnuită să câștig, nu am acceptat de-a lungul vieții mele locul II sau III, cumva cred că am fost predestinată să câltig, dar știu să și pierd, am învățat și asta” Andreea Arsine

Seria de probe dificile desfășurate în Republica Moldova a arătat care au fost cei mai bun sportivi înscriși în cursa Exatlon 2019. Andreea Arsine, atletă, și luptătorul MMA Ion Surdu, au fost cei doi care au câștigat premiul de cei mai buni sportivi și premiile în valoare de 50.000 de euro. Sezonul ce abia s-a sfârșit a fost o premieră totală, astfel că a adus doi câștigători pe podium, din două finale.

„A fost un sentiment foarte plăcut să câştig această competiţie, pentru că am avut un parcurs foarte anevoios. Prima parte a fost foarte OK, după care am avut o parte de oboseală. Au fost discuţii şi în echipă şi ajunsesem la un moment dat să cred că nu mai este locul meu în această competiţie. Duelurile la care am luat parte mi-au dat putere pe de o parte, dar primul duel a fost încărcat cu foarte multă durere…“

Andreea Arsine