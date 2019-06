Scandal după finala Exatlon. Fanii sunt dezamăgiți. Mai există sau nu sezonul 4?

Scandal după finala Exatlon. Andreea Arsine și Ion Surdu sunt câștigătorii sezonului 4. Cei doi au câștigat fiecare câte 50.000 de euro, iar rețelele de socializare s-au umplut imediat de mesaje de felicitare. Mulți nu au fost încântați de câștigători și s-au luat la ceartă în comentarii.

Fanii sunt dezamăgiți după finala Exatlon

Majoritatea celor nemulțumiți după finala Exatlon sunt de părere că nu Andreea Arsine trebuia să câștige finala, ci Nico. Alții i-au sărit Andreei în apărare.

„Ion merită, felicitări! Dar Andrea nu. Nico a fost mult mai bună în tot sezonul, ea merita să câștige, dar nu a fost să fie! Păcat, chiar merita Nico!”, a scris un internaut.

„Ion merită premiul, dar ea nu. Premiul îl merită Nico”, a scris altcineva.

„Felicitări tuturor concurenților ! Felicitări celor doi câștigători ! Vreau să le spun celor care o critică pe Andreea Arsine pentru că a câștigat sau care spun că nu o să se mai uite la următorul sezon Exatlon! Andreea Arsine a câștigat pe merit. Așa este în sport, ai perioade bune și perioade mai puțin bune. Așa este în cazul Nicoletei care a fost mai bună, dar în finală Andreea Arsine a jucat mai bine!”, i-a luat apărarea un fan.

Ce au declarat câștigătorii Exatlon

„Pentru mine acesta este un punct cheie. Dacă îmi doresc ceva, trebuie să merg acolo să iau acel ceva indiferent de ce se întâmplă (…) Eu cu siguranță din Exatlon România o să rămân cu ceva aparte aici, pentru că a fost o experiență unică, o experiență foarte frumoasă, cu oameni frumoși pe care i-am îndrăgit. O familie aparte”, a declarat Ion Surdu după ce a câștigat concursul Exatlon.

„Chiar m-am întrebat de multe ori dacă mai este locul meu în această competiție. Am avut răbdare, mă bucur că am avut răbdare. Pot să spun că unul dintre lucrurile pe care le-am ținut foarte bine minte când am plecat de acasă a fost discuția pe care am avut-o cu doctorul meu și mi-a spus: Andreea, o să ajungi în momente în care îți va veni să renunți. În care îți va veni să te intrebi de ce mai ești acolo sau să te duci acasă, efectiv. Și va trebui să reziști”, a spus și Andreea Arsine.