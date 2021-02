Ce spor ireal primesc 700 de angajați din Parlament. Anca Dragu a făcut anunțul zilei

Veste bombă pentru români. Ce spor ireal primesc 700 de angajați din Parlament. Președintele Senatului Anca Dragu a făcut anunțul zilei în România. Ce se întâmplă cu cele patru sporuri primite de angajații din sistemul public și cum sunt acordate ele, prin lege.

Conform spuselor Ancăi Dragu, președintele Senatului României susține că cele patru sporuri primite de angajații din sistemul public din România vor fi analizate în următoarele 30 de zile, în condițiile în care acestea sunt acordate prin lege.

„Senatorii primesc o indemnizație care nu ține de aceste sporuri. Funcționarii de la Senat primesc spor de antenă, pentru că se încadrează în această categorie. Cred că fiecare dintre noi ne desfășurăm astăzi activitatea în apropierea unor antene. Personal, nu sunt adepta sporurilor. La Senat nu am găsit sporuri incorecte. De fapt, sunt doar vreo 4 sporuri: de condiţii de muncă, de antenă, sporul de noapte, sporul de doctorat. În total am numărat ca 8-9% din totalul anvelopei salariale reprezintă sporuri, este un procent foarte decent.

Anca Dragu a specificat care sunt cele patru categorii de sporuri pe care le primesc angajații români: spor de doctorat, spor de noapte, spor de antenă și spor de condiții de muncă. Mai mult de atât, conform spuselor președintelui Senatului, aceste sporuri reprezintă 8-9% din totalul anvelopei salariale.

Am mai identificat vreo 17 persoane care au sporuri de doctorat. E un spor destul de bizar. De fapt, o anume muncă ar trebui să necesite sau nu să ai doctorat și atâta tot. În instituțiile în care am lucrat se spunea clar, pentru anumite funcții era nevoie de doctorat, pentru altele era de preferat, dar asta nu însemna că aveai ceva în plus la salariu.

Aceste sporuri sunt date prin legile actuale. Trebuie analizate aceste legi, trebuie să discutăm împreună și să luăm o decizie. Cred că putem să ne auzim într-o lună de zile, să vedem care e situația sporurilor. Oamenii se sperie când aud aceste discuții, se sperie că li se vor reduce veniturile și nu trebuie să creăm această panică, trebuie să explicăm că sistemul public de salarizare e unul echitabil și trebuie să fie corelat cu sistemul de salarizare din sectorul privat, trebuie să funcționeze la fel”, a declarat președintele Senatului României pentru sursa citată.