Ce spaimă pentru Lucian Mândruță. A ajuns la spital cu băiatul său

Lucian Mândruță și-a dus fiul la medic la Institul ”Matei Balș” din Capitală, după ce băiețelul lui a început să se simtă rău. Astfel, acesta a povestit cum s-a întâmplat totul, pe o rețea de socializare.

Lucian Mândruță a ajuns la spital cu fiul său

Lucian Mândruță și-a dus de urgență fiul la Matei Balș, după ce băiatul a avut dureri de cap, febră mare, grețuri.

“Matei, băiatul cel mic, a făcut febră mare, dureri de cap, greţuri, tot tacâmul. Şi cam jumătate din simptomele de Covid. E vara, normal că ne-am speriat. Cine face gripă vara? Hai la Matei Balş! Ne-am pus măşti, ne-am aşezat la triaj, am ajuns până la intrare, el foarte slăbit, i-au pus acolo pe trepte o perfuzie. Şi i-au făcut testul. Am plecat târziu spre casă. N-aveam oricum unde să mergem: dacă intram, intram peste pacienţii cu Covid. La alt spital? Nu eram siguri că n-are! Aşa că am dormit vreo patru ore azi-noapte. El, cu gâtul din ce în ce mai umflat, noi cu inima tot mai mică: dacă are Covid?”, a povestit Lucian Mîndruţă pe o reţea de socializare, conform Ok! Magazine.

Fiul lui Lucian Mândruță și-a revenit treptat

Joi, la prânz, băiatul cel mic s-a simțit tot mai rău, astfel că părinții au fost nevoiți să cheme salvarea. Din fericire, acesta și-a revenit treptat, iar acum este bine.

„Azi la prânz am fost nevoiți să chemăm Salvarea, căci nu mai putea înghiți nimic și se deshidrata. Au venit oamenii, cum se vine la suspecți de Covid: cu tot tacamul. Și ni l-au mai pus pe picioare. Ne-am despărțit cu multă recunoștință cu ei, deși nu știm exact de cine…. Nici măcar o cafea n-am putut să le dăm. Așa că las poza asta aici, să știe cât de mult au contat pentru noi. La o oră după, a venit și răspunsul de la Matei Balș: e negativ. Acu’ trebuie să-l facem bine de amigdalită. Țineți-ne pumnii…”, a mai continuat Lucian Mândruță.