Lucian Mândruță, ipostaza în care nu s-ar fi așteptat să ajungă vreodată. ”Am fost un spirit liber!”

Perioada aceasta este foarte grea pentru toată lumea, mai ales datorită restricțiilor impuse, și dacă, până acum, eram obișnuiți să ieșim la un grătare, la iarbă verde, de 1 mai, acum am fost nevoiți să ne adaptăm la situația actuală.

Realitate este că mulți români și-ar fi dorit să aibă posibilitatea de a se destinde în fața unui grătar, mai ales dacă locuiești la casă. Cea mai bucurie este să faci un grătar în curte, alături de familie și prieteni. Dar cum nu se paote, majoritatea au făcut grătarul, dacă au avut unde, alături de familie. Așa a fost și în cazul jurnalistului Lucian Mîndruță. Cu toate că locuiește în actuala casă de 17 ani, nu a făcut niciodată grătar. Așa că a decis să meargă să-și cumpere unul.

Jurnalistul a publicat pe pagina personală de facebook faptul că nu a avut, în cei 17 ani, de când locuiește în această casă, intenția de a-și cumpăra un grătar, iar acum a decis să facă acest lucru.

„Am luat cel mai ieftin și mai mic grătar și-am făcut cu totul 12 mici, pe casre i-am împărțit la patru. Plus câte o bere de cap de locuitor. Și cum stăteam eu așa, cu furculița peste drăcia aia fierbinte, am realizat un lucru: am fost domesticit. Am fost un animal sălbatic, acum trăiesc în captivitate. Am fost un spirit liber, legat de cele lumești printr-un fir subțire de pizze și burgeri. Am fost un om care putea trăi zile întregi cu brânză, roșii și pepeni.



Și după aia a venit virusul. Azi sunt un prizonier care întoarce micul de pe o parte pe cealaltă, tot așa cum condamnatul dintr-o închisoare de maximă securitate se întoarce la fiecare cinci metri, când se plimbă în curtea interioară. Am făcut mici. La gratar. Cu mâinile mele”, a scris el pe pagina sa de socializare.