Ce-și schimbă Gabriela Cristea la nivelul corpului. Vedeta TV ajunge din nou la doctor

Gabriela Cristea e pregătită de o nouă schimbare! Cunoscuta fostă prezentatoare de televiziune trece din nou pragul medicului. Ce modificare își va face bruneta la nivelul corpului? Fanii vedetei nu se așteptau la asta.

Gabriela Cristea, modificare la nivelul corpului

Gabriela Cristea a ajuns pe mâna medicilor și este mai hotărâtă decât a fost vreodată să-și îndeplinească marele vis. Aceasta și-a făcut o schimbare pe care și-o dorea deja de multă vreme, iar totul a fost filmat pentru ca fanii să vadă pas cu pas procedura.

Soția lui Tavi Clonda e plină de surprize pentru telespectatorii Antena Stars care au aflat azi că bruneta își va face o schimbare la nivelul feței. Mai exact, fosta prezentatoare de televiziune și-a pus aparat dentar.

„Sunt gata de îndreptat dinții. Eu până acum am fost ok, înafară de faptul că am avut niște probleme după ce mi-a scos măseaua de minte, a fost groaznică. Am avut recuperarea destul de grea de la ea. Mă pregătesc să merg la ortodont de ceva vreme.

Am venit cu toate temele făcute. O să încerc o metodă nouă, adică o să fiu cum sunt acum, dar o să fiu fără aparat dentar, adică nu o să se vadă. În primele două săptămâni o să sâsâi puțin”, a spus Gabriela Cristea la Antena Stars.

„Păi ce, nu am eu 46 de ani? Nu mă apuc apuc acum să mă tunez și să mă aranjez?”

Conform mărturiilor fostei moderatoare a show-ului „Te vreau lângă mine”, nu e pentru prima dată când apelază la această metodă pentru a-și înfrumuseța zâmbetul. Aceasta a mai purtat aparat dentar, iar din cauza dinților a slăbit în doar o singură lună nu mai puțin de 10 kilograme.

„Când mi-am pus aparat în partea de jos mă deranja foarte tare arcul. Stăteam tot timpul cu ceară, am rămas chiar și cu un tic după. L-am avut doi ani de zile, cu greu am scăpat de el. Singura chestie benefică din treaba asta a fost că în prima lună când mi-am pus aparat dentar am slăbit 10 kilograme. Mă dureau dinții atât de tare încât nu puteam să mănânc”, a continuat ea.