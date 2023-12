Ce semnificaţie are pomana porcului de Ignat. Reţeta tradiţională pentru un gust autentic, exact ca pe timpuri

An de an, pe data de 20 decembrie, în ziua de Sfântul Ignat se taie porcul din care preparăm bucatele de Crăciun. Acest obicei se respectă de sute de ani, mai ales în zonele rurale. După ce se taie porcul, oamenii pregătesc pomana porcului, cu toate că se află în postul Crăciunului. Cu toate acestea, puțini știu ce semnificație are pomana porcului de Ignat!

De ce se taie porcul de Ignat