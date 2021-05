Ce secrete are Ornella Hentz, noua concurentă de la Burlacul 2021. S-a aflat acum cine e, de fapt

S-a aflat acum cine e, de fapt. Frumoasa Ornella Hentz abia a intrat în competiție și e decisă să câștige inima Burlacului Andi Constantin de la emisiunea cu același nume de la Antena 1. Ce calități o recomandă pe frumoasa bucureșteancă.

Multe domnișoare se luptă pentru inima Burlacului Andi Constantin, dar ea speră să fie marea câștigătoare a sezonului emisiunii de la Antena 1. Cine este Ornella Hentz, noua concurentă de la Burlacul 2021. Frumoasă, ambițioasă și foarte hotărâtă, Ornella este convinsă că are toate atuurile necesare pentru a cuceri fosta ispită de la Insula Iubirii.

Ornella Hentz este artist plastic, de meserie, vine din București și a mărturisit că este bisexuală, în cadrul competiției de la Antena 1. Tânăra susține că faptul că este atrasă atât de bărbați cât și de femei nu va fi un impediment pentru a-și găsi fericirea.

Burlacul Andi Constantin este obișnuit cu greutățile. Vedeta de la Antena 1 știe ce înseamnă munca de jos și a fost obișnuit, încă de tânăr, să se descurce pentru a-și câștiga proprii bani. Puțini sunt cei care știu că, înainte de a deveni ispită la Insula Iubirii, Burlacul Andi avea două joburi și lucra chiar și 12 ore pe zi. A spălat podele și geamuri pentru a câștiga un ban, totul pentru a se putea întreține.

„Au existat și perioade mai dificile din punct de vedere financiar, însă lucrurile acestea m-au întărit, m-au făcut să îmi doresc și mai tare să reușesc pe cont propriu, să mă dezvolt ca om și să încep să am responsabilitatea viitorului meu.

Am avut câteva frustrări din cauza lipsei banilor, dar de fiecare dată aceste lipsuri mă faceau să fiu și mai discipinat, și mai determinat să reușesc. Am avut și câte două joburi în același timp, munceam 12 ore pe zi, eram tot timpul plecat de acasă, munceam și sâmbăta.

Am spălat și podele, am spălat și geamuri, am dat și cu mătura prin curțile oamenilor, totul pentru a avea o stabilitate financiară. Poate mi-am „amânat niște vise pe ici, pe colo, însă acum pot fi recunoscător că am ajuns în locul în care am vrut”, a povestit Andi Constantin.