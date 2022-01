Ce secrete are Chef Radu Dumitrescu, juratul de la Masterchef. În ce hal l-a jignit pe Pepe

Ce secrete are Chef Radu Dumitrescu, juratul de la Masterchef. Acesta a făcut o declarație fără menajamente despre artistul Pepe, dorind să explice un punct de vedere legat de a găti. El a spus că a găti bine este o „moștenire de familie” în cazul său, iar dragostea pentru mâncare i-a adus și probleme cu greutatea.

Radu Dumitrescu, noul jurat de la Masterchef, emisiunea de la Pro TV, s-a ocupat de cu totul altceva înainte de a deveni bucătar. El a lucrat într-o corporație, a făcut radio și a fost director de bancă. A spus „stop” la un moment dat și a plecat să tundă grădini în Madrid. Tot în Spania a lucrat pentru prima dată în bucătărie.

A demisionat după o săptămână de prăjit cartofi. Mai târziu, el a preluat bucătăria unui mic restaurant vegetarian, deși el nu era vegetarian. Și-a deschis apoi un blog, denumit COOKatar, și a învățat să gătească. Apoi, la îndemnul lui Exarhu, pe care l-a numit „mentorul” lui, a mers să ajute un francez care se ocupa de bistroul Voilà din Bucureşti. I s-a propus apoi să-l preia el, fapt pe care l-a acceptat.

Radu Dumitrescu s-a născut la Toplau, pe malul stâng al brațului Ostrov, iar a „găti bine” este o moștenire de familie, iar multe dintre rețelele sale provin din copilăria sa. Dragostea pentru mâncare i-a cauzat și o problemă serioasă cu greutatea.

„La mine în familie se mânca mult, bunica din această cauză a şi murit, la 200 de kilograme. Şi eu am fost mai gras, am avut 128 de kilograme. Am slăbit cu sport şi regim. Am fost director de bancă şi după ce am plecat de acolo am mâncat, cerea organismul, era modul meu de refulare.