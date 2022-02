Ce secret are Nico la 52 de ani. Cum se menține atât de bine și ce face să arate mult mai tânără

Nico are 52 de ani, dar nu o arată deloc. Cântăreața este extrem de iubită și apreciată în România pentru vârsta ei. Mai mult, ea a participat în urmă cu mai mult alături de fiica ei la o emisiune de televiziune. Mulți au spus că nu se vede deloc că sunt mamă și fiică, iar asta pentru că Nico se menține într-o formă de invidiat. Chiar dacă a trecut de 50 de ani, cântăreața pare că nu îmbrătenește, ci dimpotrivă,

Cum își păstrează Nico silueta la 52 de ani

Are o siluetă perfectă și un chip de puștoaică. Nico a împlinit recent 52 de ani, dar nu mulți bănuiesc acest lucru, pentru că artista nu-și arată deloc vârsta.

„Mă simt foarte bine când aud lucrurile acestea. Vârsta este o sumă și atât, după cum spunea și doamna Stela Popescu, Dumnezeu să o odihnească. E un număr, până la urma urmei contează cum te simți. Eu mă simt foarte bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit până acum, pentru ce o să fie de aici înainte și ăsta cred că e cel mai frumos lucru, să te bucuri de ziua de azi.”, a spus Nico pentru WOWbiz.ro.

Vedeta a spus secretul ei

Vedeta a dezvăluit ce secrete are pentru a arăta atât de bine. Are grijă la dietă și face alegerile cele mai bune, de zi cu zi. Ea a spus că este atentă la dietă, în plus face sport și își petrece timpul cum știe mai bine, bucurându-se de viață.