Ce secret a ținut Natalia la Survivor România 2022. I-a obligat pe toți să nu îl spună public

Natalia Duminică a reușit să ascundă de urechile tuturor un detaliu. Cunoscuta fostă Faimoasă i-a obligat pe toți să nu spună public asta. Ce nu a vrut să se știe despre ea? Celebra dansatoare a cerut neapărat ca toată lumea să tacă. ,,Am cerut și acolo, în competiție, să nu se spună’‘, a subliniat bruneta. Ce a împărtășit acum cea din urmă cu toți fanii ,,Survivor România 2022”?

Natalia Duminică a reușit să devină cunoscută la emisiunea ,,Românii au talent”. Aceasta a venit acum în prim-plan la ,,Survivor România 2022”, unde a reușit să surprindă.

Vedeta a oferit câteva detalii după revenirea în țară, în cadrul unei reuniuni dintre Faimoși și Războinici deja eliminați până în acest punct al competiției.

Sportiva a mărturisit că s-a întors din competiție cu probleme la genunchi și la stomac, dar a preferat ca în fața camerelor să nu se discute despre stomac. Mai mult decât atât, ea a insistat și acolo să nu se spună.

,,La genunchi și stomac. Dar, am preferat să nu prea vorbim despre stomac și am zis doar de genunchi. Am cerut și acolo, în competiție, să nu se spună.

Eu, de obicei, nu am probleme cu stomacul, dar, fiind acolo, am primit asta, ca bonus. Sunt mai bine. Ușor-ușor îmi revin. Dar, o să mai dureze. Încă nu am voie să dansez, deși mă tot rog de doctori să mă lase”, a detaliat ea, pentru click.ro.