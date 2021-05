Cum au petrecut vedetele Paștele anul acesta. Cine a rămas în țară și cine a plecat peste hotare

După un an de pandemie, multe dintre vedetele noastre au plecat de acasă pentru a petrece împreună cu cei dragi. Dar sunt și alte vedete care au plecat din țară, peste hotare, cum este și cazul Mirelei Vaida, care s-a deplasat până în Egipt.

Andreea Mantea, Laura Cosoi, Elena Gheorghe, Cătălin Măruţă şi Andra, Mihai Morar sau Mihai Petre sunt doar câteva din vedetele care au petrecut sărbătorile în România, alături de cei dragi.

Andreea Mantea a ținut să precizeze pe Facebook:

”Aseară nu mă puteam opri din plâns de fericire după Sfânta împărtăşanie pentru că nu îmi venea să cred cât de frumos e acasă în vreme de sărbătoare„, a scris aceasta pe Facebook.

Mihai Morar și-a dus familia, acasă, în Baia Mare, și a postat pe rețelele de socializare.

”Bucuraţi-va! Hristos a înviat! Unde-ţi este, iadule, biruinţa?/ Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit./ Înviat-a Hristos şi au căzut diavolii./ Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii./ Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte”, a notat vedeta de la Radio Zu, fotografiindu-se care s-a pozat cu părinţii şi cei trei copii ai lui.

Și Cătălin Măruță cu familia au petrecut Paștele în țară, la fel și Laura Cosoi, care a plecat cu fetele și cu soțul în Maramureș. De asemenea, în România a stat și Șerban Copoț, alături de familie, iar Elena Gheorhe s-a pozat cu fiul și cu frații ei mai mici, după ce au luat lumină.

Din categoria celor care au ales să plece peste hotare de Paște 2021 au fost Dani Oțil și iubita, care au plecat în Dubai, Ramona Olaru, tot în Dubai, iar Mirela Vaida a dat o fugă până în Egipt. Nici Dana Rogoz nu a fost în România, ci pentru ea sărbătoarea a coincis cu filmările unui lungmetraj, la Bratislava.

Azi, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a ținut să dezvăluie un mic amănunt din peripețiile Ramonei Olaru în celebra destinație de lux.

”Singurul om care a fost rugat să pună ceva pe el într-un mall din Dubai. S-a dus și și-a cumparat un trening ca să se îmbrace. Ei nu se uită la Neatza”, a zis Dani despre Ramona Olaru, care, la rându-i, a menționat motivul pentru care a preferat să plece în Dubai.

”Am văzut cladiri înalte, luminișe, ma gandeam că eu învățam la lumina lumânării și uită-te acum la mine. Nu m-am dus pentru cultura acolo, ci sa ma bronzez, am cumparat o sticlă de tequila, nu am băut-o pe toată și am adus-o acasă”, a mai spus Ramona Olaru.