Ce secret a dezvăluit Laura Cosoi despre soțul ei, Cosmin. Multe femei o vor invidia (exclusiv)

Laura Cosoi se află într-una din cele mai frumoase perioade din viața ei, deoarece actrița este însărcinată pentru a treia oară și abia așteaptă să își strângă în brațe fetița. Acum petrece fiecare clipă alături de micuțele sale, Rita și Vera, care sunt extrem de fericite fiindcă, în curând, o să-și cunoască noua surioară.

Laura Cosoi și-a îndeplinit visul, astfel că și-a întemeiat familie numeroasă pe care și-a dorit-o dintotdeauna, iar acum se bucură în fiecare zi de orice aventură pe care o are alături de partenerul său și cele două fetițe. Vedeta a spus că abia așteaptă să o aducă pe lume pe cea de-a treia fetiță.

Laura Cosoi se bucură de o frumoasă relație de prietenie cu Adela Popescu, care are trei băieței, astfel că toată lumea se așteaptă ca ele să aibă o relație de rudenie pe viitor. Laura Cosoi a oferit un interviu în exclusivitate pentru Impact.ro, în care a vorbit despre cum se simte în această perioadă minunată.

„Totul este în grafic, ca să spun așa. Totul este ca la carte, foarte bine se dezvoltă copilul. Am fost foarte bine și eu în perioada aceasta. Nu văd mari diferențe între această sarciă și priemel două, mi se pare că totul este mult mai așezat. Este totul foarte în tihnă, suntem liniștiți, așteptăm să o vedem la fiecare control. Familia o așteaptă, surioarele sunt pregătite, întreabă de ea.”

Atunci când a fost întrebată cum au reacționat fetele sale la vestea că vor avea o surioară, aceasta a răspus cu emoție în glas.

Vedeta a continuat interviul prin a spune că nici nu a trecut bine perioada pamperșilor, că deja urmează alta.

„Nici nu am uitat încă (râde). Nu a trecut o perioadă îndelungată, încă avem pampers în casă, biberoane, suntem cu un copil foarte mic. Noi o vedem pe Vera, dar totuși e mică, încă bebe aș putea să spun. Nu am făcut cumpărături, dar o să fac. O să avem și lucruri noi, dar și lucruri de la ele. Momentan avem tot ce ne trebuie, abia am împachetat patul Verei, cel mic.”