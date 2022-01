Ce a pățit Laura Cosoi înainte de a anunța că este însărcinată pentru a treia oară. Vedeta nu a știut cum să reacționeze: „Am rămas șocată”

Laura Cosoi trăiește clipe minunate. Vedeta a aflat că o să devină mămică pentru a treia oară, așa că abia așteaptă să își strângă în brațe fetița. Totuși, chiar înainte să anunțe că familia ei o să se mărească, vedeta s-a confruntat cu o situație neobișnuită, așa că a rămas surprinsă.

Frumoasa actriță este împlinită la 40 de ani. Aceasta se bucură de micuțele Rita și Vera și abia așteaptă să o aducă pe lume pe surioara lor. Laura Cosoi a avut parte de o întâmplare emoționantă în momentul în care a aflat că este însărcinată pentru a treia oară și fiica ei, Rita, și-a dat seama imediat.

„Nu am știut cum o să fiu la 40 de ani. Mă vizualizez ca o să fiu și eu bunică, sau cel puțin asta îmi doresc. Ieri m-am mulțumit, asta am simțit. Plină în suflet, în inimă. De când am venit în Thailanda zâmbesc încontinuu.

Mi-am dorit foarte mult vacanța asta. Nu îmi vine să cred că o să vorbesc doar acum de 40 de ani, până la 50 nu mai vorbesc.

Mi se pare incredibil că abia aflasem că urma să vină al treilea copil, iar Rita s-a apropiat de mine și mi-a zis că bate inima unui bebeluș.

Am rămas șocată, nu s-a mai întâmplat niciodată asta. De Crăciun ne-am gândit să îi spunem că o să aibă încă o surioară.”, a zis Laura Cosoi la Vorbește lumea.