Ce se va întâmpla cu un bărbat din Suceava după ce a ucis mai mulți hârciogi și s-a lăudat pe Facebook cu captura sa

Un bărbat de 41 de ani s-a ales cu dosar penal, după ce a ucis doi hârciogi dintr-o specie protejată. Mai mult de atât, bărbatul din Suceava riscă să ajungă și după gratii.

Suceveanul a fost contactat de părinții, care au o gospodărie în comuna Siminicea, spunându-i că grădina lor este devastată de hârciogi, mai ales cultura de porumb. Tânărul a mers să-și ajute părinții și a pus mai multe capcane în grădină pentru a prinde micile rozătoare.

După ce a capturat doi dintre aceștia, i-a pus într-o cușcă, i-a filmat și s-a lăudat pe rețelele de socializare că le face „băiță”. Filmulețul a fost vizionat de mai multe persoane, printre care și reprezentanții asociației de protecție a animalelor „Casa lui Patrocle”.

„Într-o duminică seară, navigam şi noi pe internet şi am văzut comentariile unor iubitori de animale la postarea făcută de un domn din Siminicea, care era criticat. Postase două filmuleţe cu el capturând doi hârciogi în cuşti – capcană-improvizată. Era foarte mândru de capturile lui. În momentul ăla am salvat comentariile lui în care spunea că le face băiţă, probabil voia să-i înece. Am postat şi noi pe pagina noastră de Facebook şi luni dimineaţă am sesizat Poliţia Animalelor”, a declarat Alina Gavriloaie, reprezentanta asociaţiei.