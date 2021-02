Ce se va întâmpla cu Prințul Harry la 1 an de la Megxit. Regina Elisabeta a luat decizia dură

Ducelui de Sussex i s-ar putea interzice purtarea uniformelor militare la viitoarele evenimente, atunci când regina îi va lua titlurile Forțelor Armate. Totuși, Prințului Harry i s-ar permite să poarte medaliile, inclusiv medalia de serviciu operațional pentru Afganistan și cele pentru jubileele de aur și de diamant ale reginei, însă ar putea fi împiedicat să-și mai poarte uniformele.

Ce se va întâmpla cu Prințul Harry la 1 an de la Megxit

Se știe că acesta, în vârstă de 36 de ani, își prețuiește rolul de căpitan general al Marinei Regale. El este, de asemenea, comandant aerian onorific al RAF Honington din Suffolk și comodorul-șef al navelor mici ale Marinei Regale.

Harry are cel puțin două uniforme ceremoniale, dar a purtat, de asemenea, o varietate de ținute militare în anii anteriori, înainte de numirea sa în cele trei funcții actuale – precum și când era în serviciul activ. El a participat anterior la evenimente în rochia tropicală albă a Blues and Royals, pe care a purtat-o ​​în Australia și Indiile de Vest și cu redingota Blues and Royals în care era îmbrăcat pentru nunta sa din mai 2018.

Dar acum se așteaptă să piardă cele trei titluri ale Forțelor onorifice – o decizie despre care se spune că l-a „supărat” foarte tare.

Se așteaptă acum ca Palatul Buckingham să prezinte anunțul final al reginei cu privire la ceea ce se va întâmpla la sfârșitul lunii viitoare pentru a evita orice speculație și incertitudine, a raportat Daily Telegraph.

În ce condiții și-ar putea păstra Harry uniforma militară

Personalului forțelor armate pensionat din Marea Britanie i se permite să poarte medaliile, dar în general nu uniforma la angajamentele oficiale. Lui Harry i s-a permis să poarte uniforma pentru angajamente tocmai datorită titlurilor sale onorifice. Interzicerea uniformei militare după retragere nu este una automată – cu o procedură în vigoare pentru excepții în anumite ocazii adecvate, care ar include discuții la nivel înalt despre o anumită persoană și eveniment. În cazul lui Harry, dacă încă ar purta uniformă militară în loc de haine civile, în ciuda pierderii titlurilor sale, ar fi deci o decizie a Palatului Buckingham în urma unei conversații cu echipa ceremonială a Ministerului Apărării.

Un precedent a fost când Regina i-a permis lui Harry să-și păstreze barba în mod specific pentru nunta cu Meghan la Castelul Windsor, în ciuda obișnuinței de a fi bărbierit atunci când poartă uniforma militară. Printre decorațiunile de pe uniforma militară se numără aripile Corpului Aerian al Armatei, pe care le-a primit în 2010 la finalizarea pregătirii avansate cu elicopterul. În mod normal, le poartă pe partea stângă, deasupra medaliilor militare. Sub acestea, Harry poartă patru medalii – Comandantul Cavalerului, Ordinul Regal Victorian (KCVO), Medalia Jubileului de Aur Regina Elisabeta a II-a, Medalia Serviciului Operațional pentru Afganistan și Medalia Jubileului de Diamant Regina Elisabeta a II-a. De asemenea, el mai poartă o insignă care denotă Steaua Marelui Crucea Cavaler Comandant al RVO pe o panglică în jurul gâtului, care este o cruce malteză cu un cameo central care prezintă Cifrul Regal al Reginei Victoria.