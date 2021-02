Ce se va întâmpla cu populația României în 2050, de fapt. Avertismentul alarmant al experților

Specialiștii trag un semnal de alarmă privind populația României în anul 2050. Ce se va întâmpla în viitor în țara noastră.

Institutului Național de Statistică spune că în anul 2020 s-au înregistrat cele mai puține nașteri din 1967 până acum. În plus, în ultimii 31-lea ani, numărul morților a fost mai mare decât al nou-născuților.

Astfel că, statistica îngrijorătoare îi obligă pe guvernanți să ia în calcul niște măsuri. Iată ce spun specialiștii și ce s-ar putea întâmpla cu populația României în anul 2050, dacă acest trend negativ va continua.

Klaus Iohannis, premierul și liderii Coaliției s-au reunit recent, iar unul dintre principalele subiecte a fost situația demografică a României. Statisticile arata că situație este una îngrijorătoare pentru populația țării. Astfel că, începând cu anul 1990 și până în prezent, natalitatea a scăzut considerabil.

Dacă în acel an s-au născut 314.746 de copii, la nivelul anului 2020 am avut un număr oficial de doar 161.320 de copii nou-născuți. Comparativ cu anul 2019, nașterile au scăzut cu peste 40.000. În acest context oficialii sunt nevoiți sa ia măsuri.

„Anul trecut, scădere naturală a atins 100.000 locuitori, față de 60.000 – 70.000 în alți ani. 100.000 de locuitori pierdere naturală într-un an este enorm pentru o populație de 19,2 milioane de locuitori. Dacă această scădere naturală se menține, de 100.000 pe an, probabil vom avea o migrație externă încă negativă la care se adaugă scădere naturală și avem o scădere totală 150.000 de locuitori pe an.

Este dramatic, iar perspectivele statistice și din surse internaționale reiese că populația era proiectată pentru mijlocul secolului între 15-16 milioane, depinde de ipoteza asupra migrației.”, a declarat Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Sociologie a Universității București, pentru Digi24.