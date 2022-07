Ce se va întâmpla cu George Buhnici după declarațiile făcute. Un psiholog îi dă cea mai proastă veste

Ce se va întâmpla cu George Buhnici după declarațiile făcute. Psihologul Radu Leca a explicat ce consecințe va avea de suportat fostul realizator TV, după declarațiile controversate. George Buhnici a spus despre soția sa, Lorena, că arată „ca o minoră”, și le-a criticat pe femeile care merg la mare că au vergeturi și celulită. Cum a comentat însă psihologul Radu Leca situația în care se află acum George Buhnici.

George Buhnici a stârnit un scandal imens, după afirmațiile făcute în timp ce se afla la festivalul Neversea.

“Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi.

Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. (…) Eu am norocul că am o soție care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a spus George Buhnici la Antena Stars.