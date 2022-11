Ce se va întâmpla cu berea care ar fi trebuit să fie vândută la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar | Anunț oficial

Campionatul Mondial de Fotbal 2022 este o ediție atipică din mai multe puncte de vedere. Se dispută iarna, iar marile competiții inter-cluburi au fost oprite, este cea mai scumpă din istorie, după ce a costat 220 de miliarde de dolari, iar, în plus, alcoolul este interzis. Singura firmă care avea dreptul să vândă bere în Qatar a aflat cu două zile înainte de festivitatea de deschidere că lucrurile s-au schimbat. Acum a anunțat ce va face cu toată berea care ar fi trebuit să o vândă pe durata acestei competiții.

Se știe că în Qatar consumul de alcool nu este permis, dar cu toate acestea FIFA a semnat un contract cu un singur producător care să furnizeze bere pe toată durata Campionatului Mondial de Fotbal 2022. Cu 48 de ore înaintea de primul meci, totul s-a schimbat. Radical! Forul mondial a anunțat că nu se va putea consuma alcool în Qatar, așa că și berea respectivă a fost interzisă. Se vinde doar bere fără alcool, iar în zonele unde se adună fanii licoarea este destul de scumpă: 65 de lei o doză de 500 de ml, după cum a transmis corespondentul special playsport.ro.

Budweiser a anunțat ce se va întâmpla cu berea pe care ar fi trebuit să o vândă la acest turneu final. Producătorul american a transmis că va dona întreaga cantitate echipei care va câștiga titlul mondial: „O nouă zi, un nou tweet. Echipa câștigătoare va primi berile. Cine se va impune?”, a fost anunțul companiei pe pagina de twitter.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1

— Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022