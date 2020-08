Ce se întâmplă între tatăl Andreei Bălan și noul ei iubit. Săndel a rupt tăcerea

Deși s-a dovedit a fi un alt moment sfârșit prematur în viața sa, nunta, implicit și relația cu George Burcea, a reprezentat și încheierea războiului rece dintre Andreea Bălan și tatăl ei, Săndel. Legătura dintre artistă și soțul ei s-a încheiat între timp, dar nu și cea dintre ea și părinte, reconcilierea rămânând în picioare. Nu pare să fie, însă, trainică ori să arate prea multă implicare, căci fiica sa în continuare îl ține departe de multe amănunte sau persoane din viața sa, cum ar fi noul iubit.

Săndel, tatăl Andreei Bălan, despre relație fiicei cu Tiberiu Argint

Andreea și-a acuzat tatăl că, pe vremea când era impresarul trupei Andre, o mai altoia, când nu-l asculta. În replică, bărbatul a spus: „Ce să bat la ea, avea 48 de kilograme cu tot cu haine. O mai certam, da, când nu era ascultătoare”. Între cei doi au fost ani de tăcere, care s-au topit odată cu nunta Andreei cu tatăl fetițelor ei, George, căci printre invitații de la marele eveniment s-a numărat, spre surprinderea tuturor, și părintele cântăreței. Dar asta nu a reprezentat și reluarea activităților care se petrec cu adevărat între un tată și fata lui. Relația dintre ei a revenit, dar nu este trăită la cote maxime.

„Nu am avut ocazia să-l cunosc”

Săndel Bălan nu a apucat încă să-l cunoască pe noul iubit al Andreei, Tiberiu Argint, și nici nu știe prea multe despre noua relație a fetei sale, după cum a povestit pentru CanCan: „Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect”.

Săndel Bălan locuiește în Ploiești. Acesta a vizitat-o pe Andreea în timpul pandemiei, ținând în permanență legătura cu solista, dar și cu nepoatele sale, Ella și Clara.