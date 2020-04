Ce se întâmplă în Wuhan, după ridicarea carantinei. Imaginile au fost surprinse azi

China a încheiat blocarea orașuluiWuhan, epicentrul inițial al crizei coronavirusului, deoarece orașul provine dintr-un focar mortal care acum face furie pe tot globul. Dar, chiar dacă Wuhan își redeschide granițele după 76 de zile, unele restricții din oraș vor rămâne în vigoare, iar oficialii avertizează că amenințarea cu alte infecții rămâne departe de a se termina.

Metropola de 11 milioane, unde coronavirusul a fost detectat pentru prima dată în decembrie, a fost închisă din 23 ianuarie, într-un efort fără precedent pentru a reduce focarul. Wuhan, capitala provinciei Hubei, cu trenuri și zboruri reluate și redeschiderea autostrăzilor, vor fi în sfârșit permise la Wuhan, miercuri, pentru rezidenți și vizitatori sănătoși. Autoritatea feroviară din Wuhan a estimat că peste 55.000 de pasageri vor pleca din Wuhan până miercuri, cu aproximativ 40% cu destinația spre regiunea Delta Râului Perlă și un important centru de producție din China, potrivit CCTV.

Wuhan lockdown ended. Wuhan citizens have experienced a difficult 76 days. Wish other cities around world recover as soon.#covid19 #wuhan #lockdown pic.twitter.com/V0Uo2RZFDw

