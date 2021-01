Ce se întâmplă în prezent cu Florin Dumitrescu. Cunoscutul chef, transformare totală

Fanii au observat deja de o bună perioadă schimbările care au ajuns la limită acum pentru Florin Dumitrescu. Ce se întâmplă cu celebrul chef și de ce s-a transformat total în ultima perioadă?

În popor încă umblă vorba cum că cei mai pricepuți bucătari sunt cei care au proporții, dar noua generație de chefi arată că se poate și altfel. Cu toate că Florin Dumitrescu face parte din cei din noua categorie, a pierdut lupta cu kilogramele, iar fanii susțin că pandemia ar fi și ea unul din marii vinovați.

Ultimele imagini de pe story i-au lăsat la vedere noua siluetă de care fanii l-au avertizat încă de când s-au terminat filmările pentru fostul sezon de la „Chefi la cuțite”. Acesta a fost văzut cu multe kilograme în plus, iar stând lângă Cătălin Scărlătescu…mai plinuț decât acesta, care a avut în trecut probleme cu greutatea.

În situația sa se află mulți dintre oameni care din cauza pandemiei, a stilului sedentar și a problemelor întâmpinate în aceste vremuri au dat iama în frigider. Un avantaj pentru chef ar fi vârsta, pentru că la doar 33 de ani va putea slăbi cu mult mai ușor decât colegul său de platou care se apropie cu pași repezi de 50 de ani.

„Ced că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool. Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete. Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să țină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru”

Cătălin Scărlătescu