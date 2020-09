Alimentele și condimentele care fac oamenii fericiți. Asta trebuie să mănânce toți românii supărați

Alimentația și sportul înseamnă foarte mult. Pentru o minte sănătoasă, trupul trebuie să fie și el în armonie cu organismul. Ce plus aduc până și condimentele pe care le consumi? Unele din ele îți dau o stare de fericire. Ce trebuie să mănânce oamenii supărați?

Ce alimente te fac fericit?

Alimentația este un factor extrem de important, mai cu seamă în ziua de azi unde totul este pe repede înainte, iar calitatea produselor pe care le mâncăm nu este atât de înaltă. Unele alimente și condimente ajută chiar și la starea ta de fericire. Teoria aceasta îi aparține medicului Bernard Fontanille si Laurence Grezaud, o ziarista din domeniul sanatatii, o dezvolta in cartea “Alimentele care aduc fericire”, relateaza Le Parisien. Este vorba despre banane, care prin excelență sunt fructele stării de bine datorită conținutului ridicat de triptofan și aminoacid care e ulterior tranformat în serotonină și îmbunătățește pielea. În alimentația ta ar trebui să-și facă loc și morunul și ficatul, care produc și ele acest hormon al fericirii.

De asemenea, mai este sugerat avocado, care are efecte pozitive asupra hipertensiunii, colesterolului și diabetului, dar contribuie și la menținerea moralului datorită tirozinei. Ceea ce este important să știi este că dacă vrei să alegi un dulce hrănitor, aromat și benefic organismului cea mai bună alegere este ciocolata neagră, care stimulează capacitățile cerebrale, dar are și un efect euforizant. “Ciocolata ne dinamizeaza datorita prezentei unor substante stimulatoare, cum sunt cafeina, teofilina (in cantitate mai mica decat in cafea si ceai) si mai ales teobromina, stimulent mai usor decat cafeina, dar care actioneaza mai mult timp”, arata autorii cartii.

Ce condimente îți îmbunătățesc starea și cum să le folosești?

La condimente, șofranul este cel care iese în evidență și are un efect antidepresiv. “Utilizarea terapeutica a sofranului are cateva mii de ani, el fiind considerat de multa vreme condimentul fericirii in medicina traditionala orientala”, se mai spune în carte, conform exquiz.ro.

Cum utilizezi șofranul în bucătărie?

Poți împacheta firele în folie de aluminiu și le poți trece prin o sursă de căldură pentru a amplifica gustul, mai apoi adaugă legătura în mâncarea dorită și scoate-o la finalul rețetei. Înainte de a-l consuma este de preferat să-l prăjești sau să-l zdrobești într-un mojar pentru a-i lua aroma. Ce poți prepara cu el: orez cu piure, ciuperci cu șofran și mămăligă, tigaie picantă, pui cu legume, risotto cu șofran, biscuiți sărați cu șofran, orez cu șofran și cardamon, somon cu sos de portocale, spaghetti cu creveți, dovlecei și șofran, etc.