Ce se întâmplă în creier după moarte, de fapt. Ce putem auzi după ce inima s-a oprit

Creierul uman continuă să mai funcționeze chiar și după moarte, așadar putem fi conștienți de ceea ce ni se întâmplă. Află ce anume auzim la câteva secunde după ce inima încetează să mai bată.

Ce se întâmplă în creier după moarte, de fapt

Creierul uman continuă să funcționeze după moarte, așadar un om poate ști că a murit, spun studiile făcute de o echipă de cercetători de la Stony Brook University School of Medicine din New York, potrivit Daily Mail. Astfel, oamenii de știință ce au examinat starea conștiinței după moarte prin cercetarea cazurilor de stop cardiac din Europa și SUA menționează că după ce inima s-a oprit, funcțiile creierului au rămas active pentru câteva secunde. Asta înseamnă că un pacient ar fi pe deplin conștient de tot ceea ce i se întâmplă, întrucât conștiința sa continuă să funcționeze. Supraviețuitorii atacurilor de cord ar putea descrie ce s-a întâmplat în jur înainte să fie resuscitați, indică studiul. În plus, dovezile cercetătorilor mai sugereazp și faptul că un pacient poate să audă atunci când este declarat mort.

Oamenii au devenit mai altruiști

Dr. Sam Parnia, liderul echipei de cercetători, a spus că oamenii ce au avut o astfel de experiență de ”după moarte” au devenit mai altruiști, fiind dispuși să-i ajute pe cei din jurul lor. Spre deosebire de filmul ”Flatliners” în care cinci studenți la medicină ce își opreau inimile și apoi le resuscitau aveau tot soiul de viziuni ce îi urmăreau după ce reveneau, oamenii nu se pot întoarce din viața de apoi cu amintiri sau viziuni.

„Vor descrie vizionarea doctorilor și a asistentelor medicale, vor descrie că au conștientizat conversațiile complete, a lucrurilor vizuale care s-au întâmplat” a declarat dr. Parnia, menționând și că nu vor avea parte de abilități noi, precum cele din sfera paranormalului.

Medicii pronunță decesul unui individ atunci când inima se oprește, iar atunci funcțiile creierului uman aproape că se sting. De asemenea, și cortexul cerebral încetinește și cedează, însă celulele creierului pot să fie active mai multe ore după moarte, afirmă cercetătorii. Iar efectuarea resuscitării pe un om a cărui inimă s-a oprit va transmite creierului aproximativ 50% din cantitatea de sânge de care are nevoie, suficient însă ca să repornească funcțiile. Mai mult, chiar și în timpul resuscitării îndelungate celulele mor, însă într-un ritm mai lent.

„Ceea ce tinde să se întâmple este că oamenii care au avut aceste experiențe profunde se pot întoarce mai pozitivi. Găsesc un nou sens al vieții după ce s-au întâlnit cu moartea. Dar asta nu înseamnă o îmbunătățire magică a memoriei. Astea sunt doar prostii de Hollywood” a declarat Dr. Sam Parnia.

De menționat este că scopul acestui studiu este de a îmbunătăți calitatea resuscitării, dar și să prevină leziunile cerebrale în timp ce încearcă să repornească funcțiile inimii.